«Билайн» подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов региона

В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к интернету. Технологическим партнером выступило ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн»), предоставившее решение на базе сервиса «Multisim. Резервирование».

Подключение ФАПов к устойчивой и безопасной связи — один из ключевых шагов в цифровизации регионального здравоохранения. Теперь врачи на местах могут в режиме онлайн консультироваться со специалистами центральных медучреждений, оперативно передавать результаты исследований, работать с медицинскими системами, получать обновления и формировать отчеты — без перебоев и потерь данных.

Суть решения — организация устойчивого интернет-соединения даже там, где невозможно провести оптоволоконый кабель, либо для его резервирования. В каждом ФАПе установлен комплект оборудования, включающий LTE-маршрутизатор, две антенны, кабельную разводку и несколько sim-карт разных операторов. Если основной канал перестает работать, система автоматически переключается на резервный — процесс полностью автоматизирован.


Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Связь в медицине — это не просто инфраструктура, а вопрос жизни, особенно в небольших населенных пунктах. Наша задача — делать технологии доступными, простыми в использовании и готовыми к работе в любых условиях. Подключение ФАПов в Калининградской области — хороший практический пример того, как решения „билайна“ позволяют системе здравоохранения работать устойчиво и эффективно».

О решениях «билайна» для цифровизации социальной инфраструктуры и устойчивого развития территорий можно будет узнать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Команда «билайн бизнес» представит кейсы, обсудит задачи регионов и поделится возможностями технологического партнерства.

Фото Freepik

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