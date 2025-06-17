КИУ и ККУ: ваши надежные помощники на пути к успешному будущему

С 20 июня 2025 года в Калининградском институте управления (КИУ) и Калининградском колледже управления (ККУ) начинается приём документов на поступление. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь!

День открытых дверей — ваш первый шаг!

Приглашаем вас 21 июня в 11:00 на экскурсию и общение в офлайн-формате. Вы увидите современные учебные аудитории, познакомитесь с материально-технической базой института и колледжа, преподавателями и студентами, а также узнаете, как организован учебный процесс. Это поможет сделать осознанный выбор в пользу вашего образования.

Почему выбирают КИУ и ККУ?

Обучение строится на тесном взаимодействии с работодателями и реальной практике. Уже во время учёбы вы сможете проходить стажировки и практики в ведущих компаниях, государственных органах и профильных организациях Калининградской области. Это отличная возможность погрузиться в профессию, завести полезные деловые связи и обеспечить успешное трудоустройство.





Направления подготовки и специальности

Мы уверены, что качественное образование — это гармоничное сочетание теории, практики и неповторимой атмосферы студенческой жизни. Ознакомьтесь с направлениями подготовки и специальностями, которые вы можете выбрать в КИУ и ККУ:

Высшее образование:

Бакалавриат:

Государственное и муниципальное управление (профиль — Региональное и муниципальное управление)

Экономика (профиль — Финансы и кредит)

Менеджмент (профиль — Финансовый менеджмент)

Юриспруденция (профиль — Гражданско-правовой)

Магистратура:

Государственное и муниципальное управление (профиль — Национальная безопасность)

Среднее профессиональное образование:

Правоохранительная деятельность

Юриспруденция

Информационные системы и программирование

Сетевое и системное администрирование

Издательское дело

Реклама

Землеустройство

Операционная деятельность в логистике

Банковское дело

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Как подать документы?

Документы можно подать лично (в приемной комиссии), через личный кабинет на сайте, через портал «Госуслуги», или направить по почте — удобно и просто.

Контакты приёмной комиссии:

г. Калининград, ул. Баженова, 4

Телефоны: 8 (4012) 55-73-82 / 8 (4012) 50-89-40

Обособленное подразделение (г. Советск):

ул. Школьная, 15

Телефон 8-963-291-63-72

Присоединяйтесь к команде КИУ и ККУ — управляйте будущим вместе с нами!

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