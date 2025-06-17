КИУ и ККУ: ваши надежные помощники на пути к успешному будущему

С 20 июня 2025 года в Калининградском институте управления (КИУ) и Калининградском колледже управления (ККУ) начинается приём документов на поступление. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь!
День открытых дверей — ваш первый шаг!
Приглашаем вас 21 июня в 11:00 на экскурсию и общение в офлайн-формате. Вы увидите современные учебные аудитории, познакомитесь с материально-технической базой института и колледжа, преподавателями и студентами, а также узнаете, как организован учебный процесс. Это поможет сделать осознанный выбор в пользу вашего образования.
Почему выбирают КИУ и ККУ?
Обучение строится на тесном взаимодействии с работодателями и реальной практике. Уже во время учёбы вы сможете проходить стажировки и практики в ведущих компаниях, государственных органах и профильных организациях Калининградской области. Это отличная возможность погрузиться в профессию, завести полезные деловые связи и обеспечить успешное трудоустройство.
Направления подготовки и специальности
Мы уверены, что качественное образование — это гармоничное сочетание теории, практики и неповторимой атмосферы студенческой жизни. Ознакомьтесь с направлениями подготовки и специальностями, которые вы можете выбрать в КИУ и ККУ:
Высшее образование:
Бакалавриат:
- Государственное и муниципальное управление (профиль — Региональное и муниципальное управление)
- Экономика (профиль — Финансы и кредит)
- Менеджмент (профиль — Финансовый менеджмент)
- Юриспруденция (профиль — Гражданско-правовой)
Магистратура:
- Государственное и муниципальное управление (профиль — Национальная безопасность)
Среднее профессиональное образование:
- Правоохранительная деятельность
- Юриспруденция
- Информационные системы и программирование
- Сетевое и системное администрирование
- Издательское дело
- Реклама
- Землеустройство
- Операционная деятельность в логистике
- Банковское дело
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Как подать документы?
Документы можно подать лично (в приемной комиссии), через личный кабинет на сайте, через портал «Госуслуги», или направить по почте — удобно и просто.
Контакты приёмной комиссии:
Телефоны: 8 (4012) 55-73-82 / 8 (4012) 50-89-40
ул. Школьная, 15
Телефон 8-963-291-63-72
Присоединяйтесь к команде КИУ и ККУ — управляйте будущим вместе с нами!
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