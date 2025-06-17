КИУ и ККУ: ваши надежные помощники на пути к успешному будущему

С 20 июня 2025 года в Калининградском институте управления (КИУ) и Калининградском колледже управления (ККУ) начинается приём документов на поступление. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь!

День открытых дверей — ваш первый шаг!

Приглашаем вас 21 июня в 11:00 на экскурсию и общение в офлайн-формате. Вы увидите современные учебные аудитории, познакомитесь с материально-технической базой института и колледжа, преподавателями и студентами, а также узнаете, как организован учебный процесс. Это поможет сделать осознанный выбор в пользу вашего образования.

Почему выбирают КИУ и ККУ?

Обучение строится на тесном взаимодействии с работодателями и реальной практике. Уже во время учёбы вы сможете проходить стажировки и практики в ведущих компаниях, государственных органах и профильных организациях Калининградской области. Это отличная возможность погрузиться в профессию, завести полезные деловые связи и обеспечить успешное трудоустройство.


Направления подготовки и специальности

Мы уверены, что качественное образование — это гармоничное сочетание теории, практики и неповторимой атмосферы студенческой жизни. Ознакомьтесь с направлениями подготовки и специальностями, которые вы можете выбрать в КИУ и ККУ:

Высшее образование:

Бакалавриат:

  • Государственное и муниципальное управление (профиль — Региональное и муниципальное управление)
  • Экономика (профиль — Финансы и кредит)
  • Менеджмент (профиль — Финансовый менеджмент)
  • Юриспруденция (профиль — Гражданско-правовой)

Магистратура:

  • Государственное и муниципальное управление (профиль — Национальная безопасность)

Среднее профессиональное образование:

  • Правоохранительная деятельность
  • Юриспруденция
  • Информационные системы и программирование
  • Сетевое и системное администрирование
  • Издательское дело
  • Реклама
  • Землеустройство
  • Операционная деятельность в логистике
  • Банковское дело
  • Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Как подать документы?

Документы можно подать лично (в приемной комиссии), через личный кабинет на сайте, через портал «Госуслуги», или направить по почте — удобно и просто.

Контакты приёмной комиссии:

г. Калининград, ул. Баженова, 4
Телефоны: 8 (4012) 55-73-82 / 8 (4012) 50-89-40

Обособленное подразделение (г. Советск):
ул. Школьная, 15
Телефон 8-963-291-63-72

Присоединяйтесь к команде КИУ и ККУ — управляйте будущим вместе с нами!

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Справка

Калининградский колледж управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 50 89 40

Калининградский институт управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 55 73 82
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