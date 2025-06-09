ЖК «Пионерский курорт»: квартиры у моря для жизни и инвестиций!

Мечтаете о квартире в таком месте, где сливаются воедино простор морского побережья и комфорт городской жизни, где можно наслаждаться свежим бризом, но при этом оставаться на связи с динамикой мегаполиса? Тогда ваш выбор — жилой комплекс «Пионерский курорт»!

Всего 500 метров до моря — и вы на берегу, где начинается ваш личный курорт. А если захочется ярких впечатлений, за 30 минут вы доберетесь до Калининграда с его музеями, театрами, торгово-развлекательными центрами и парками. Для тех же, кто часто путешествует, — аэропорт Храброво находится всего в 20 минутах езды по современной и удобной трассе.





В ЖК «Пионерский курорт» созданы все условия для жизни без компромиссов:



Автономное отопление – вы сами решаете, когда в доме будет тепло.

Современные бесшумные лифты — никакого дискомфорта при перемещении.

Продуманные планировки квартир от 32,19 до 84,68 кв. м.

Жилье на любой вкус: студии от 32,19 кв. м — идеально для инвестиций или отдыха у моря; 1- и 2-комнатные квартиры с гардеробными и кухнями-столовыми — комфорт для пар и небольших семей; 3-комнатные варианты до 84,68 кв. м — выбор тех, кто ценит простор и личное пространство.





Рядом с комплексом — школа в историческом здании, современный детский сад, спортивная школа, поликлиники и больницы. В шаговой доступности — аптеки, магазины, кафе. А во дворе — детские и спортивные площадки, зоны отдыха, парковки и зеленые зоны.

Фасады ЖК «Пионерский курорт» выполнены в элегантном минималистичном стиле — лаконичность линий и светлые тона подчеркивают статус и гармонию пространства. Инвестируя в недвижимость здесь, вы выбираете не просто квартиру, а новое качество жизни в одном из самых перспективных курортных районов Балтики.

Курортная недвижимость у моря всегда в цене — его можно сдавать в аренду или использовать как второе жилье.





ЖК «Пионерский курорт» — жилье у моря с продуманными планировками и безупречным качеством. Ваша надежная инвестиция в комфорт и престиж!

Сдача дома запланирована на I квартал 2027 года.

Узнать подробнее о проекте, оценить планировку квартир и рассчитать примерную стоимость жилья можно на сайте ЖК «Пионерский курорт». Проектная декларация по ссылке на сайте наш.дом.рф





СК «Монолит» — строительный холдинг в Калининграде, компании которого выполняют полный цикл работ, от проектирования до сдачи объектов. Имеет собственный бетонный завод, цех металлоконструкций, производство пластиковых окон и витражей, а также, большой парк спецтехники.

СК «Монолит»: создаем дома, в которых хочется жить!

Тел.: +7 (4012) 300 009

+7 (4012) 373 009

+7 (4012) 521 099

Адрес ЖК: г. Пионерский, ул. Комсомольская

Адрес офиса застройщика: г. Калининград, ул. Ген-лейт. Озерова, 17 Б. Эл. почта: ckmonolit2007@yandex.ru