«Билайн» предлагает сэкономить до 10 тысяч рублей на покупке смартфона

Лето — время обновлений, ярких впечатлений и активного отдыха. «Билайн» предлагает своим клиентам выгодно подготовиться к отпускному сезону с акцией «Реально выгодные комплекты». При покупке смартфона до 7 июля 2025 года в комплекте со связью в «билайне», дополнительными товарами и услугами вы можете получить выгоду до 10 000 рублей от его розничной цены (зависит от модели смартфона). В акции участвуют устройства от ведущих брендов — realme, TECNO, Honor, Samsung и Xiaomi.

Комплект со смартфоном, связью и аксессуаром обойдётся дешевле по сравнению с отдельной покупкой. Например, покупая в интернет-магазине «билайна» одну из самых интересных моделей акции, современную новинку realme 14T 8/256GB, за стоимость смартфона вы получаете 7500 бонусных рублей, которые можно потратить на связь, и зарядное устройство Hoco C73A USB-C. Ваша выгода составит 8 000 рублей.


Совершая покупку в офисах обслуживания «билайна», вместо зарядного устройства можно выбрать пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана и дополнительную гарантию, а также подписки на сервисы «билайн тв» или «книги билайн», а также стильный мерч.

Смартфон realme 14T 8/256GB — современная модель, сочетающая в себе высокое качество съёмки, стильный дизайн и высокую производительность. Благодаря мощной камере, ёмкому аккумулятору и оптимизированной системе он станет идеальным спутником как в повседневных делах, так и в летних путешествиях.

Совершайте покупки и готовьтесь к летнему сезону с выгодой в «билайне»!

Подробнее об условиях акции и ограничениях на сайте: beeline.ru.

ПАО «ВымпелКом». г. Москва, ОГРН 1027700166636
Фото Freepik

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