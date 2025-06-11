Лето набирает обороты: выгодные покупки для загородного отдыха в «Светофоре»

Любимое многими время года набирает обороты, и очень важно не пропустить ни единого дня, от души насладившись солнцем, морем, выездами на природу и общением с близкими в такие приятные моменты отдыха. Сезон отпусков, каникул и просто долгожданных выходных просто обязывает «оторваться» по полной! Но как совместить неизбежные в таких случаях расходы с разумным планированием бюджета? Ответ прост: отправиться за покупками в «Светофор»!

Ведь именно здесь всегда гарантированы выгодные цены, позволяющие совершить актуальные покупки с существенной экономией. В частности, как раз в эти дни можно приобрести товары «летнего ассортимента» — для дачи, загородных домов и комфортного отдыха на природе.





— Бассейн надувной 262*170*51 см — 2759,40 р.

— Бассейн каркасный ECOS 305×76 cм — 7250,00 р.

— Вентилятор MST 6017 (напольный) 16«, 60Вт — 1711,20 р.

— Древесный уголь Эконом 2,5кг — 206,20р.

— Стол складной турист. ЛДСП, (46*68*62см) — 1150,00 р.

— Газ для туристических газовых плит 400 мл — 92,39 р.

— Гель для стирки «SinPro» 5кг, — 225,00 р.

К слову, если, собираясь на природу или на дачу, вы вдруг обнаружили, что неплохо было бы обновить свой гардероб удобными и практичными вещами «на лето», то вам опять же стоит заглянуть в «Светофор».



— Кроксы женские/мужские мультиколор р-р 36 — 45 — 314,38 р.

— Футболка микс цветная, р. 48 56-225,00 р.



— Бермуды муж/жен с карманами, размер 46 56, 100% хл-397,37 р.— Кроксы женские/мужские мультиколор р-р 36 — 45 — 314,38 р.— Футболка микс цветная, р. 48 56-225,00 р.

И конечно же, сеть магазинов «Светофор» всегда готова порадовать покупателей широчайшим ассортиментом продуктов питания. Найдется все: от выгодных предложений для гриль-меню до бакалеи, кондитерских изделий и сухофруктов. Вот лишь небольшой перечень:

— Шашлык по Кавказки из мяса птицы (плечо, локоть) охл. вес. — 177,00 р.

— Бедро цыплят бройлеров зам. вес. — 219,40 р.

— Колбаски «Чивапчичи» свиные п/к охл. кат.Б вес. — 367,21 р.

— Колбаса вареная «Докторская ГОСТ» кат.А 1кг ООО МПК «Атяшевский» — 256,23 р.

— Колбаса с/к «Юбилейная» 250гр кат.А шт. — 146,91 р.

— «Панчетта» из свинины с/к 400г нарезка −1 79,36 р.

— «Прошутто» из свинины с/к кат.А 300 г нарезка — 169,92 р.

— Брокколи зам. вес. 1кг — 196,56 р.

— Икра из морских водорослей 450 г — 81,14 р.

— Иваси тихоокеанская натуральная ж/б ключ /ГОСТ/245 г — 108,02 р.

— Кетчуп Калининградский томатный 800г пл./б. — 153,31 р.

— Вафли глазированные 180 г — 194,57 р.

— Конфеты «Фруджио» в ассортименте 1кг — 157,25 р.

— Конфеты глазированные «Жена Самурая» 500 г — 216,58 р.

— Финики КАБ КАБ Иран 500 г — 132,50 р.

— Грецкий орех 300 г — 260,61 р.





И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре», где всегда гарантированы демократичные цены.

Секрет прост: ритейлер закупает товары напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, при этом нет мерчендайзеров и работников торгового зала.

Успейте запастись всем необходимым, чтобы от души и со вкусом насладиться летом!

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.