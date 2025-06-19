Билайн Big Data & AI и сервис видеонаблюдения Ivideon объявили о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Билайн Big Data & AI — команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом — и Ivideon, один из ведущих разработчиков интегрированных облачных, гибридных и локальных решений для видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, объявили о старте стратегического альянса в области цифровых сервисов для бизнеса и государства.

Союз двух технологических лидеров нацелен на создание интеллектуальных сервисов для ритейла, логистики, промышленности и перерабатывающего сектора — отраслей, где гибкость, масштабируемость и надёжность критически важны для развития.

В числе приоритетных направлений: проекты для здравоохранения, развитие облачных сервисов для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а также кастомные решения на базе гибридных и частных облаков для промышленных предприятий. Благодаря совместной экспертизе компании намерены предлагать клиенту бесшовный цифровой опыт: от интеграции видеонаблюдения, видео- и речевой аналитики до построения комплексных облачных платформ.

Соглашение предусматривает создание инновационных цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), направленных на оптимизацию бизнес-процессов и развитие «умных» городских сервисов. Компании намерены реализовывать масштабные проекты с глубокой кастомизацией под индивидуальные задачи клиентов, а также совместно продвигать новые продукты на рынке.





На фото: Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна», и Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна»: «Одна из частых сложностей при цифровизации — необходимость интеграции разных систем. Наше партнёрство меняет правила игры, предлагая клиентам готовые комплексные решения. Там, где раньше требовалось полгода на стыковку технологий, теперь достаточно месяца на внедрение — это квантовый скачок в эффективности и скорости внедрения цифровых решений».

Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon: «Билайн Big Data & AI – наш стратегический партнер, с которым мы за последние годы запустили десятки проектов: от решений для бизнеса до видеосервисов для городской инфраструктуры. Новое соглашение расширяет рамки этого сотрудничества: развиваем линейку видеосервисов и аналитические возможности, интегрируя их в платформу одного из крупнейших телеком-операторов страны с развитой инфраструктурой и широкой клиентской базой».

Стороны также планируют совместные маркетинговые инициативы, отраслевые мероприятия и активное взаимодействие с профессиональным сообществом для популяризации современных облачных и ИИ-решений.