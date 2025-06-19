«Билайн» и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и АО «ОТП Банк» подписали на полях ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие инновационных решений в области финансовых технологий, цифровой безопасности и клиентского сервиса.

Со стороны «Билайна» соглашение подписал генеральный директор компании Сергей Анохин, от банка — Президент ОТП Банка Илья Чижевский.

Ключевым направлением партнерства станет совместная работа по противодействию мошенничеству. Стороны планируют внедрить технологию маркированного звонка Branded Call («брендированный звонок») с использованием сервиса «Этикетка», что позволит ОТП Банку повысить безопасность голосовых коммуникаций с клиентами. Особое внимание будет уделено интеграции платформы речевой аналитики Билайн, которая уже доказала свою эффективность в повышении качества обслуживания и коммерческих показателей розничных сетей.

Также в рамках сотрудничества ОТП Банк сможет использовать решения «Билайна», позволяющие усовершенствовать клиентский опыт через все каналы обслуживания — как онлайн, так и офлайн. Партнеры будут совместно разрабатывать и внедрять решения на основе искусственного интеллекта, включая поведенческие и предсказательные алгоритмы взаимодействия с клиентами.

Важной составляющей сотрудничества станет процесс совместной проработки проектов по импортозамещению с использованием отечественных технологических решений. Билайн как разработчик инновационных цифровых платформ предложит банку свои компетенции в области системной интеграции.





Генеральный директор компании «Билайн» Сергей Анохин и Президент ОТП Банка Илья Чижевский





Сергей Анохин, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»: «Мы рады объединить наши технологические возможности с экспертизой ОТП Банка в финансовом секторе. Это партнерство открывает новые горизонты: сочетание наших цифровых решений с финансовой экспертизой ОТП Банка позволит переосмыслить подходы к клиентскому сервису. Наши решения в области больших данных и искусственного интеллекта помогут банку создать принципиально новые стандарты клиентского опыта. Используя передовые технологии анализа данных и машинного обучения, мы вместе создадим услуги будущего».

Илья Чижевский, Президент ОТП Банка: «Для нас это партнёрство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы банка. Совместные решения с Билайн укрепляют наши возможности в области безопасности, качества сервиса и оптимизации процессов. ОТП Банк активно инвестирует в инновации, и сотрудничество с таким технологичным партнёром, как „Билайн“, дополняет наши внутренние разработки. Объединяясь, мы создаём новые стандарты финансовой безопасности для клиентов».

Реализация конкретных проектов будет осуществляться на основе отдельных договоров.