«Ленинградские дамочки, не копайте ямочки»: история 101-летней блокадницы

Каким день 22 июня 1941 года стал для жителей всей страны, знают и помнят очевидцы тех страшных событий. Своей личной историей с сотрудниками фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области поделилась одна из старейших жительниц Полесского района, участница Великой Отечественной войны, блокадница, ветеран становления Калининградской области - Мария Абрамовна Иванова.



В канун 80-летия Великой Победы в свет вышла книга «Воспоминания непокоренной Марии», где подробно описаны детство, юность в блокадном Ленинграде и послевоенная жизнь Марии Абрамовны Ивановой. Сейчас она находится под пристальным вниманием и заботой родственников, социальных и медицинских работников.

Коллектив фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области желает Марии Абрамовне крепкого здоровья!

- Помню себя с первого класса только. Я с семи лет работала нянечкой у учительницы. Меня отдали к ней, потому что она у нас была одна на четыре класса. Я следила за ее хозяйством, детьми и получала за свою работу 8 рублей в месяц. Дел было очень много. Помню, пойду в сарай, плачу, плачу...А потом возвращаюсь обратно. Она меня всему и научила. Готовить, стирать и печку топить. Я помню, свой первый борщ сварила с неочищенной свеклой, только помыла ее и все. Ну ничего, потом все стала делать как надо.- Я родилась в 1923 году в деревне Нижние Лужки в Ленинградской области. Была пятым ребенком в семье, но отца своего не знала. Он умер от воспаления легких до моего рождения. Позже мама вышла замуж во второй раз и на свет появились еще трое детей. Всего в нашей семье было 10 человек. А в 1941 году наша деревня сгорела от артобстрела.Мне на тот момент было 18 лет, я училась в Ленинградском финансовом техникуме. Мы с напарницей решили поехать в соседний город навестить ее родителей. 22 июня был выходной день и по радио Молотов сообщил эту страшною весть. Мы тогда еле успели вернуться на последнем поезде, который шел в Ленинград.- Я успела сдать пару экзаменов и закончить второй курс техникума. А война уже шла полным ходом. Нас отправили на рытье окопов и землянок на берег Финского залива. Помню песенка такая у немцев была: «Ленинградские дамочки, не копайте ямочки. Приедут наши таночки и зароют вас в эти ямочки...». Нам начальники говорили: кто выполнит норму, получит 100 грамм салаки. Нормы мы выполняли, падали в голодные обмороки, но рыбу так ни разу и не увидели. Девчонки у нас ходили по помойкам и собирали что придется. Мы все каким-то чудом выжили.- Первую медаль мне дали за оборону Ленинграда. Враг еще не наступал, а награду мы уже получили. А потом были долгих четыре года страха, ужаса и круглосуточного труда. 9 мая мы как обычно пошли на работу и не знали, что наступил День Победы. К вечеру приехал капитан из военкомата и поздравил нас. Столько радости было у всех, не передать словами!- После войны я вернулась на учёбу в Ленинградский финансовый техникум. А после выпуска в 1947 году директор техникума нас с подругой очень уговаривал переехать сюда.Она тогда ему сказала: "Без Ивановой не поеду!" Вот нас и направили работать в Калининградскую область. Приехали вечером, темно, страшно, кругом одни немцы и спросить некого, куда идти. Набрели на пункт милиции, а они нас уже направили в управление Сберкасс. Перед нами открыли карту области и сказали, какой город выберете, там и будете работать. А там все по-немецки было написано, ничего не разобрать. В итоге мы оказались в Полесске, где я устроилась в сберкассу на должность главного бухгалтера и проработала там до выхода на пенсию.- Нет. Работала здесь, замуж вышла и троих детей родила. Я во время войны где только не трудилась: на лесозаготовках, оборонных работах, минером, засеивала поля. А в мирное время выбрала ту профессию, на которую училась.- Да нет никакого секрета. Я и сама не знаю, почему так долго живу. Когда вышла на пенсию, занималась огородом, выращивала цветы. Сейчас люблю смотреть в окно на свой сад. А из еды по-прежнему больше всего люблю черных хлеб. Кто-то скажет, что есть что-то вкуснее, а для меня это лучшая еда.