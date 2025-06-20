От школы до курорта: какие проекты реализует в регионе группа «Эталон»

Сразу несколько масштабных проектов, направленных на развитие жилой, туристической, социальной и коммерческой инфраструктуры Калининградской области, планирует реализовать в регионе Федеральная финансово-строительная группа «Эталон». Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме президент группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Документ предусматривает реализацию следующих проектов:

строительство пансионата, гостиничного и жилого комплекса, школы первой ступени обучения с дошкольным отделением на территории Светлогорского городского округа;

комплексное развитие территории на Октябрьском острове, включающее строительство объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры;

строительство на побережье Балтийского моря в Зеленоградском районе масштабного туристического кластера «Белая Дюна», входящего в федеральный проект строительства круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал»;

строительство на территории региона жилых комплексов с социальной инфраструктурой;

создание в Калининградской области производственного, логистического и складского предприятий бесперебойного обеспечения объектов строительства группы «Эталон»;

социальные и благотворительные проекты.





Правительство Калининградской области намерено активно взаимодействовать с группой «Эталон» при реализации на территории региона этих и других проектов, а также содействовать созданию условий для их поддержки. Проекты, как сообщается, уже сопровождает «Корпорация развития Калининградской области».

В рамках партнёрства правительства и «Эталона» запланирована работа над улучшением инвестиционного климата и повышением инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Калининградской области, а также содействие созданию в регионе новых рабочих мест.

«Калининградская область — уникальный регион с большим потенциалом для развития туризма, комфортной городской среды и современных жилых пространств, — отметил президент группы „Эталон“ Михаил Бузулуцкий. — Знаю об этом не понаслышке: это моя родина. Для нас большая честь внести вклад в развитие области, создавая не просто объекты недвижимости, а полноценные пространства для жизни, работы и отдыха. Наши проекты станут новыми точками притяжения, повысят качество жизни людей и откроют дополнительные возможности для экономики региона». Совместно с правительством Калининградской области «Эталон» сможет реализовать все задуманное на самом высоком уровне, уверен Михаил Бузулуцкий.

«С каждым годом туристический поток в калининградском направлении растёт: в этом году, по прогнозам, он достигнет 2,4 миллиона поездок, — заявил губернатор Алексей Беспрозванных. — Гостиничной инфраструктуры, а особенно санаторных комплексов, которые пользуются популярностью не только у гостей региона, но и местных жителей, становится недостаточно. Помимо гостиничной и жилой инфраструктуры, в рамках инвестпроекта группы «Эталон» в Светлогорске появится школа первой ступени обучения с дошкольным отделением, автостанция. Социальные обязательства компания предусматривает и в других своих проектах на территории Калининградской области».

Партнёры уверены, что подписанное соглашение откроет новую главу в развитии региона. Масштабные инвестиции не только повысят качество жизни местных жителей и комфорт туристов, но и создадут дополнительные рабочие места, укрепив экономику самого западного региона России. Этот стратегический альянс бизнеса и власти демонстрирует уверенность инвесторов в потенциале области и задаёт вектор её комплексного развития на годы вперёд.