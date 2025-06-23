В Калининграде пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Как найти работу на лето? Где выбрать направление обучения? Как устроиться в компанию мечты и начать профессиональный путь?

Если вы задумывались об этом — самое время действовать! Готовьте ваше резюме и приходите 27 июня на Всероссийскую ярмарку трудоустройства!

Здесь вы получите всё, что нужно для уверенного старта!

В этот день рекрутинговые площадки для всех желающих будут работать в Калининграде – во Дворце спорта «Янтарный», а также в модернизированных офисах ЦЗН в Черняховске, Советске, Правдинске.

На главной площадке в Калининграде соискателей ждут встречи с HR-экспертами 66 предприятий от бизнеса и государственных организаций.

В их числе: «Завод ЖБИ-2», «Залесский фермер», «Птицефабрика Гурьевская», «Рыбзавод «За Родину», «Федеральная пассажирская компания», «Интер РАО – Электрогенерация» ТЭЦ-2, «Чистота», «Калининградтеплосеть», «Долгов ГРУПП», «РБПИ ГРУПП», «Балтийская Стивидорная Компания», «Водоканал», «Калининград-Гортранс», «Воксис Лаб», «Евроритейл», «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», «Отисифарм Про», представители силовых ведомств и многие другие.

В рамках события работодатели представят жителям более чем 1,1 тыс. вакансий.


«Региональный рынок труда испытывает потребность в рабочих кадрах. Поэтому на калининградской площадке ярмарки мы организуем «Фестиваль профессий». Гости и участники смогут пройти профпробы от работодателей, проявить смекалку в тематических викторинах и узнать о направлениях обучения востребованной профессии на стендах десяти образовательных организаций», — рассказал директор ГКУ КО «Центр занятости Калининградской области» Сергей Гуряков.

Он отметил, что все желающие получат консультации по вопросам трудоустройства, составления резюме и успешного прохождения собеседования от карьерных и кадровых консультантов и профориентологов регионального центра занятости.

Гости ярмарки узнают о возможности бесплатного получения новых профессий, повышения квалификации. Они смогут пройти тестирование и подать заявку.

  • В Калининграде мероприятие состоится с 10:00 до 14:00 по адресу: улица Согласия, 39.

  • В Черняховске ярмарка пройдет с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Калинина, 6.

  • В Советске – с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Рабочая, 14а.

  • В Правдинске – с 14:00 до 16:00 по адресу: площадь 50-летия Победы, 1.

Напомним, что ежегодная «Всероссийская ярмарка трудоустройства. Работа России. Время возможностей» проводится уже в третий раз и является одним из ключевых мероприятий национального проекта «Кадры». 12+

Реклама. ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области». ИНН 3906979246
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