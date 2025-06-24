К 20-летию Королевских ворот Музей Мирового океана запускает сбор артефактов

20 лет назад — 2 июля 2005 года — состоялось торжественное открытие историко-культурного центра «Великое посольство» в Королевских воротах. Стоит отметить, что памятник истории и культуры федерального значения передали Музею Мирового океана 10 февраля того же года. Новый объект был отреставрирован музейщиками в кратчайшие сроки.



Поводом к возрождению Королевских ворот послужила подготовка к празднованию 750-летия Кенигсберга-Калининграда. Их силуэт стал эмблемой юбилея, а открытие самого историко-культурного центра 2 июля ознаменовало начало праздничных торжеств. На церемонии открытия присутствовали президенты России, Германии, Франции и другие высокие гости, коллектив Мариинского театра исполнил балет «Щелкунчик».

Этому грандиозному событию предшествовала напряженная работа многих профессионалов своего дела, а сам процесс реставрации был для горожан своеобразным «спектаклем», который длился 4 месяца. Долгое время в послевоенное время памятник находился в крайне запущенном состоянии: сильно пострадавшие и обезглавленные скульптуры, значительные утраты в кирпичной кладке фасадов и внутренних помещений, отсутствие коммуникаций, плачевное состояние окружающей территории. После завершения ремонтно-реставрационных работ памятник архитектуры, символизирующий преемственность и заботу об историко-культурном наследии Калининградской области, распахнул свои двери для первых посетителей. С тех самых пор в музее действуют экспозиции, посвященные истории города-крепости Кенигсберга.





К 20-летнему юбилею историко-культурного центра «Великое посольство» в Королевских воротах Музей Мирового океана запускает специальную акцию. В рамках которой осуществляется сбор фотографий из семейных архивов, документальных свидетельств (газетных статей), других артефактов, связанных с бытованием Королевских ворот и Потерны в период послевоенного времени, а также в период их восстановления в 2005 году. Музей примет в дар в том числе сувенирную и другую продукцию, выпущенную к празднованию 750-летия Кенигсберга-Калининграда с изображением Королевских ворот: значки, плакаты, журналы и другое. Самые интересные предметы станут частью коллекции Музея Мирового океана и будут представлены в выставочных залах историко-культурного центра.

Каждый житель города может внести свой вклад в сохранение культурного наследия региона, запечатлеть память о тех событиях и людях, которые развивают и меняют город.

По вопросам передачи предметов обращаться по номеру 8(4012)58-12-72.

Контактное лицо — Юлиана Нефедова.



