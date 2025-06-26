«Гонки дронов: На грани неба!»: калининградцев приглашают на бесплатный интенсив

В Калининграде 4–6 июля в честь празднования Дня города стартует интенсив «Гонки дронов: На грани неба!», реализуемый при поддержке гранта «Движения Первых». В этот знаменательный день организаторы приготовили для горожан бесплатный интенсив, сочетающий в себе инновационные технологии и захватывающие дух эмоции.
Интенсив «Гонки дронов: На грани неба!» призван познакомить детей и молодежь (от 7 до 25 лет) Калининграда и области с увлекательным миром беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ) и популяризировать гонки дронов — новый и стремительно развивающийся вид спорта. В программе — мастер-классы, где участники узнают об устройстве дронов, основах аэродинамики и правилах безопасности полетов. Особое внимание уделено обучению работе в современных симуляторах, где каждый сможет отточить навыки пилотирования в безопасной и захватывающей виртуальной среде.
Праздничный день станет особенным для всех участников интенсива. Они погрузятся в мир виртуальных гонок, соревнуясь друг с другом в скорости и мастерстве управления дронами. Кульминацией праздника станет проба полета — долгожданный момент, когда участники, успешно освоившие симуляторы, поднимут в полет настоящие дроны.
«Мы рады представить этот проект именно в День города! Это отличный способ показать молодежи Калининграда новые горизонты, увлечь инновациями и подарить незабываемые впечатления. Благодаря поддержке „Движения Первых“, интенсив „Гонки дронов: На грани неба!“ стал реальностью, доступной для детей и молодежи нашего любимого города», — подчеркнула Наталья Беляева, руководитель проекта.
Приглашаем всех жителей и гостей Калининграда на это захватывающее мероприятие!
Гонки дронов (беспилотных воздушных судов) — вид спорта официально признан в России и включен во Всероссийский реестр видов спорта: правила проведения соревнований регламентированы Приказом Минспорта России от 28.10.2024 N 1063 «Об утверждении правил вида спорта «гонки дронов (беспилотных воздушных судов)».
Основные мероприятия интенсива:
- Мастер-классы по устройству дронов и основам аэродинамики.
- Симуляторы полетов.
- Проба полета настоящих дронов.
- Лекции от экспертов в области беспилотных технологий.
- Тематическая викторина.
- Конкурс начинающих пилотов дронов.
Место проведения:
Культурный квартал «Понарт» (ул. Судостроительная, зд. 4, 2-й этаж)
Дата и время проведения:
4–6 июля 2025 года в: 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00
Предварительная запись:
Контактная информация для участников:
Контактная информация для СМИ:
Проект реализуется при Грантовой поддержке «Движения Первых»:
ВК: https://vk.com/mypervie_granty
#ГрантыПервых #ДвижениеПервых
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