«Гонки дронов: На грани неба!»: калининградцев приглашают на бесплатный интенсив

В Калининграде 4–6 июля в честь празднования Дня города стартует интенсив «Гонки дронов: На грани неба!», реализуемый при поддержке гранта «Движения Первых». В этот знаменательный день организаторы приготовили для горожан бесплатный интенсив, сочетающий в себе инновационные технологии и захватывающие дух эмоции.

Интенсив «Гонки дронов: На грани неба!» призван познакомить детей и молодежь (от 7 до 25 лет) Калининграда и области с увлекательным миром беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ) и популяризировать гонки дронов — новый и стремительно развивающийся вид спорта. В программе — мастер-классы, где участники узнают об устройстве дронов, основах аэродинамики и правилах безопасности полетов. Особое внимание уделено обучению работе в современных симуляторах, где каждый сможет отточить навыки пилотирования в безопасной и захватывающей виртуальной среде.

Праздничный день станет особенным для всех участников интенсива. Они погрузятся в мир виртуальных гонок, соревнуясь друг с другом в скорости и мастерстве управления дронами. Кульминацией праздника станет проба полета — долгожданный момент, когда участники, успешно освоившие симуляторы, поднимут в полет настоящие дроны.

«Мы рады представить этот проект именно в День города! Это отличный способ показать молодежи Калининграда новые горизонты, увлечь инновациями и подарить незабываемые впечатления. Благодаря поддержке „Движения Первых“, интенсив „Гонки дронов: На грани неба!“ стал реальностью, доступной для детей и молодежи нашего любимого города», — подчеркнула Наталья Беляева, руководитель проекта.

Приглашаем всех жителей и гостей Калининграда на это захватывающее мероприятие!

Гонки дронов (беспилотных воздушных судов) — вид спорта официально признан в России и включен во Всероссийский реестр видов спорта: правила проведения соревнований регламентированы Приказом Минспорта России от 28.10.2024 N 1063 «Об утверждении правил вида спорта «гонки дронов (беспилотных воздушных судов)».

Основные мероприятия интенсива:

Мастер-классы по устройству дронов и основам аэродинамики.

Симуляторы полетов.

Проба полета настоящих дронов.

Лекции от экспертов в области беспилотных технологий.

Тематическая викторина.

Конкурс начинающих пилотов дронов.

Место проведения:

Культурный квартал «Понарт» (ул. Судостроительная, зд. 4, 2-й этаж)

Дата и время проведения:

4–6 июля 2025 года в: 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00

Предварительная запись:







Контактная информация для участников:

+7 (911) 452-40-72 Екатерина Дорофеева, координатор проекта

Контактная информация для СМИ:

+7(909)778-45-65 Наталья Беляева, руководитель проекта

Проект реализуется при Грантовой поддержке «Движения Первых»:

ВК: https://vk.com/mypervie_granty

ТГ: https://t.me/grantpervye

ОК: https://ok.ru/mypervie.

#ГрантыПервых #ДвижениеПервых

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