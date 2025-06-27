«Билайн»: продажи умных часов для детей выросли на треть

Детские гаджеты с функцией родительского контроля становятся все более востребованными, выяснили аналитики розничного бизнеса «билайн». Этому способствовали подготовка к каникулам, а также расширение ассортимента и промоактивность.

В мае спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля, свидетельствуют данные «билайна». В апреле динамика была еще выше — +60% относительно марта. В целом продажи таких устройств в январе-мае этого года увеличилась на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном — на 2%. При этом средняя цена такого устройства выросла на 3,6% и составила около 5 240 руб.

За исследуемый период «билайн» включил в свой ассортимент два новых бренда Fontel и Leef, которые представили устройства в сегменте «первая цена». Лидерами по продажам стали бренды ELARI, Leef и Geozon.



«Рынок детских устройств продолжает развиваться, появляются новые функции, такие как датчик ультрафиолета, уровень кислорода в крови, голосовой помощник, функция «прослушка» и многое другое, — комментирует Кирилл Ивашёв, директор по коммерции розничного бизнеса «билайна». — Однако самыми востребованными остаются отслеживание местоположения, настройка геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг, защита от незнакомых номеров. Рост продаж в этом сегменте — закономерный результат, и мы продолжим расширять линейку, опираясь на ожидания клиентов».

В свою очередь, востребованность детских планшетов, наоборот, снизилась — на 40% в денежном выражении. Это может быть связано с общим спадом на рынке планшетов, а также существенным ростом средней цены (64% год к году).

Фото Freepik 
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