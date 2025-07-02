День города в Калининграде: как провести время всей семьей с детьми

Тематические шатры, множество активностей и подарков — на празднике в честь Дня города оператор «Триколор» совместно с телеканалами организует развлекательную площадку для всей семьи. Гостей ждут конкурсы и мастер-классы, а также возможность поздравить свой город в эфире федерального канала «Большой эфир».

Поздравить Калининград с Днем рождения и рассказать о своих любимых местах в эфире телеканала смогут жители города и гости праздника благодаря проекту «Триколор в твоем городе». По случаю Дня города 6 июля вместе с телеканалами и при поддержке администрации Калининграда оператор откроет развлекательную площадку в Центральном парке.




В этом году у проекта «Триколор в твоем городе» космическая тематика: космос и «Триколор» неразрывно связаны на протяжении уже 20 лет. Все начиналось со спутниковой тарелки, а сегодня компания предлагает современные сервисы и активно развивает линейку собственной электроники, куда входят телевизоры, бытовая и аудиотехника, камеры видеонаблюдения и другие умные решения для дома и бизнеса.

Гости события познакомятся с вселенной «Триколор», увидят созвездие телеканалов и примут участие в увлекательном космическом приключении. Отправляясь в путешествие, все желающие смогут получить квест-карту и пройти по маршруту из нескольких тематических площадок, где каждый найдет для себя что-то по интересам.


·         «Кино и сериалы» от канала «Кинеко». Участники сразятся в танцевальном батле и получат в подарок футболку с кастомным принтом, сделанным своими руками.

·         «Детский» от канала «МУЛЬТ». В шатре пройдут мастер-классы для юных гостей: будем делать объемные аппликации и маски героев мультсериалов «Ми-ми-мишки» и «Кошечки-Собачки». А еще здесь можно сделать аквагрим, поучаствовать в викторине, собрать пазлы и получить фотокарточку на память.

·         «Хобби» от канала «День Победы». Павильон посвящен циклу исторических передач с Леонидом Млечиным. Здесь можно будет собрать модель самолета, украсить ее тематическими наклейками, а также поучаствовать в викторине об авиации.

·         «Развлечения» от вселенной «Триколор». Участники смогут отдохнуть в лаунж-зоне с широким экраном, угоститься горячими и холодными напитками, а еще познакомиться с линейкой электроники под брендом «Триколор».

·         «Триколор Спорт». Гости смогут сразиться друг с другом в кикер и посмотреть спортивные ТВ-программы.



Проходя активности в шатрах, калининградцы смогут получить отметки в персональной квест-карте. Полный набор печатей позволит принять участие в записи телевизионного ролика: поздравить свой город с днем рождения на камеру и рассказать о любимых местах. Итоговое видео «Триколор» покажет на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».


День рождения будет праздновать не только город, но и «Триколор». В этом году оператор отмечает свое 20-летие и дарит жителям Калининграда подарки. Гости мероприятия смогут принять участие в фотоконкурсе и выиграть Bluetooth-колонку под брендом «Триколор». Для этого нужно будет разместить в соцсетях фотографию с мероприятия и добавить к публикации хештег #ТриколорВТвоемГороде или #ТВТГ. Подробнее об участии в розыгрыше жителям Калининграда расскажут на промостойке в день проведения мероприятия.

«Триколор» и телеканалы поздравляют калининградцев с Днем города и приглашают посетить развлекательную площадку «Триколор в твоем городе» 6 июля с 12:00 до 19:00 по адресу: г. Калининград, Центральный парк. Подробнее о проекте — по ссылке.

Фото, видео — «Триколор»
0+

Реклама. НАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ». ИНН 7733547365
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter