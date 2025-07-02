День города в Калининграде: как провести время всей семьей с детьми

Тематические шатры, множество активностей и подарков — на празднике в честь Дня города оператор «Триколор» совместно с телеканалами организует развлекательную площадку для всей семьи. Гостей ждут конкурсы и мастер-классы, а также возможность поздравить свой город в эфире федерального канала «Большой эфир».

Поздравить Калининград с Днем рождения и рассказать о своих любимых местах в эфире телеканала смогут жители города и гости праздника благодаря проекту «Триколор в твоем городе». По случаю Дня города 6 июля вместе с телеканалами и при поддержке администрации Калининграда оператор откроет развлекательную площадку в Центральном парке.









В этом году у проекта «Триколор в твоем городе» космическая тематика: космос и «Триколор» неразрывно связаны на протяжении уже 20 лет. Все начиналось со спутниковой тарелки, а сегодня компания предлагает современные сервисы и активно развивает линейку собственной электроники, куда входят телевизоры, бытовая и аудиотехника, камеры видеонаблюдения и другие умные решения для дома и бизнеса.

Гости события познакомятся с вселенной «Триколор», увидят созвездие телеканалов и примут участие в увлекательном космическом приключении. Отправляясь в путешествие, все желающие смогут получить квест-карту и пройти по маршруту из нескольких тематических площадок, где каждый найдет для себя что-то по интересам.





· «Кино и сериалы» от канала «Кинеко». Участники сразятся в танцевальном батле и получат в подарок футболку с кастомным принтом, сделанным своими руками.

· «Детский» от канала «МУЛЬТ». В шатре пройдут мастер-классы для юных гостей: будем делать объемные аппликации и маски героев мультсериалов «Ми-ми-мишки» и «Кошечки-Собачки». А еще здесь можно сделать аквагрим, поучаствовать в викторине, собрать пазлы и получить фотокарточку на память.

· «Хобби» от канала «День Победы». Павильон посвящен циклу исторических передач с Леонидом Млечиным. Здесь можно будет собрать модель самолета, украсить ее тематическими наклейками, а также поучаствовать в викторине об авиации.

· «Развлечения» от вселенной «Триколор». Участники смогут отдохнуть в лаунж-зоне с широким экраном, угоститься горячими и холодными напитками, а еще познакомиться с линейкой электроники под брендом «Триколор».

· «Триколор Спорт». Гости смогут сразиться друг с другом в кикер и посмотреть спортивные ТВ-программы.







Проходя активности в шатрах, калининградцы смогут получить отметки в персональной квест-карте. Полный набор печатей позволит принять участие в записи телевизионного ролика: поздравить свой город с днем рождения на камеру и рассказать о любимых местах. Итоговое видео «Триколор» покажет на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».





День рождения будет праздновать не только город, но и «Триколор». В этом году оператор отмечает свое 20-летие и дарит жителям Калининграда подарки. Гости мероприятия смогут принять участие в фотоконкурсе и выиграть Bluetooth-колонку под брендом «Триколор». Для этого нужно будет разместить в соцсетях фотографию с мероприятия и добавить к публикации хештег #ТриколорВТвоемГороде или #ТВТГ. Подробнее об участии в розыгрыше жителям Калининграда расскажут на промостойке в день проведения мероприятия.

«Триколор» и телеканалы поздравляют калининградцев с Днем города и приглашают посетить развлекательную площадку «Триколор в твоем городе» 6 июля с 12:00 до 19:00 по адресу: г. Калининград, Центральный парк. Подробнее о проекте — по ссылке.

Фото, видео — «Триколор»

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