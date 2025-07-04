От балета до рок-оперы: замок Шаакен обещает нескучное лето

Погрузитесь в лето, полное искусства и истории, в замке Шаакен! Лето 2025 года в Шаакене обещает стать незабываемым благодаря насыщенной программе мероприятий, которая гарантирует яркие эмоции.Средневековый замок в Калининградской области, расположенный всего в 30 минутах от Калининграда, приглашает гостей на уникальные события: от балетных представлений и рыцарских турниров до грандиозной рок-оперы о Моцарте.
9 июля: Балетное волшебство в средневековых стенах.
19 июля: Фестиваль «Шаакен. Век XIII»: путешествие в Средневековье.
Рок-опера «Моцарт»: музыка, страсть и история.
11 июля, 8 и 16 августа.Вечера станут настоящим подарком для ценителей музыки и театра. Рок-опера «Моцарт», основанная на знаменитом французском мюзикле 2008 года, погрузит зрителей в жизнь и творчество великого композитора. Спектакль сочетает французский шарм, мощь рок-музыки и изысканность классических арий. Живой звук фортепиано, электрогитары и бас-гитары, энергичные балетные и современные танцы, а также пиротехнические элементы создают незабываемую атмосферу. Программа начинается в 18:00 с трансфера из Калининграда, Светлогорска или Зеленоградска. В 19:00 гостей ждёт экскурсия по таинственному замку XIII века, в 20:00 — основное шоу, а в 21:15 — фаер-шоу с бокалом игристого и фруктами. После спектакля можно пообщаться с артистами и приобрести сувениры. Билеты раскупаются быстро, поэтому бронируйте места заранее на сайте и у билетных агрегаторах! Замок Шаакен этим летом станет местом, где оживают история, искусство и эмоции. От балетных па до рыцарских доспехов и рок-оперы — каждый найдёт событие по душе. Не упустите шанс окунуться в уникальную атмосферу и зарядиться впечатлениями на весь год!
6+
Билеты можно приобрести на официальном сайте либо оффлайн в замке.