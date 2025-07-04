От балета до рок-оперы: замок Шаакен обещает нескучное лето

Погрузитесь в лето, полное искусства и истории, в замке Шаакен! Лето 2025 года в Шаакене обещает стать незабываемым благодаря насыщенной программе мероприятий, которая гарантирует яркие эмоции.

9 июля: Балетное волшебство в средневековых стенах.

Лето откроется ярким событием — выступлением юных балерин мастерской Егора Симачёва, артиста Большого театра России. В 12:00 гости смогут заглянуть на репетицию, где рождается магия танца, и принять участие в мастер-классах, раскрывающих секреты балетного мастерства. Каждый желающий сможет примерить настоящую балетную пачку и почувствовать себя звездой сцены. В 15:00 всех ждёт шоу сладкой ваты, которое порадует и детей, и взрослых. Кульминацией дня станет концерт «Шедевры мировых балетов» в 17:30, ведущим которого выступит сам Егор Симачёв. Он поделится театральными тайнами, расскажет о создании великих балетных произведений и познакомит с закулисными профессиями. Гостей ждёт викторина с шансом выиграть открытку с автографом артиста, а завершится вечер зажигательным фаер-шоу. Билеты доступны на официальном сайте замка.



19 июля: Фестиваль «Шаакен. Век XIII»: путешествие в Средневековье.

Рок-опера «Моцарт»: музыка, страсть и история.

11 июля, 8 и 16 августа.

Средневековый замок в Калининградской области, расположенный всего в 30 минутах от Калининграда, приглашает гостей на уникальные события: от балетных представлений и рыцарских турниров до грандиозной рок-оперы о Моцарте.Ежегодный фестиваль средневековой культуры «Шаакен. Век XIII» — одно из самых масштабных событий региона, посвящённое исторической реконструкции Позднего Средневековья. Гостей ждут рыцарские турниры, включая классический бой на боевом оружии, турнир на древковом оружии и зрелищный конный турнир. Посетители смогут насладиться средневековыми развлечениями, увидеть экспозиции костюмов, доспехов и быта, принять участие в мастер-классах и отведать блюда по старинным рецептам. Выступления творческих коллективов добавят ярких красок, а гастрономические изыски порадуют гурманов. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе замка.Вечера станут настоящим подарком для ценителей музыки и театра. Рок-опера «Моцарт», основанная на знаменитом французском мюзикле 2008 года, погрузит зрителей в жизнь и творчество великого композитора. Спектакль сочетает французский шарм, мощь рок-музыки и изысканность классических арий. Живой звук фортепиано, электрогитары и бас-гитары, энергичные балетные и современные танцы, а также пиротехнические элементы создают незабываемую атмосферу. Программа начинается в 18:00 с трансфера из Калининграда, Светлогорска или Зеленоградска. В 19:00 гостей ждёт экскурсия по таинственному замку XIII века, в 20:00 — основное шоу, а в 21:15 — фаер-шоу с бокалом игристого и фруктами. После спектакля можно пообщаться с артистами и приобрести сувениры. Билеты раскупаются быстро, поэтому бронируйте места заранее на сайте и у билетных агрегаторах! Замок Шаакен этим летом станет местом, где оживают история, искусство и эмоции. От балетных па до рыцарских доспехов и рок-оперы — каждый найдёт событие по душе. Не упустите шанс окунуться в уникальную атмосферу и зарядиться впечатлениями на весь год!6+

Билеты можно приобрести на официальном сайте либо оффлайн в замке.