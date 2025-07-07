Форум недвижимости «Новые Горизонты»: выйти на новый уровень продаж уже сейчас

Совсем скоро все застройщики соберутся на масштабном профессиональном событии — Калининградском форуме недвижимости «Новые Горизонты». Это возможность заглянуть в будущее недвижимости и стать частью крупнейшего события в Северо-Западном и Центральном округах России, организованном при поддержке Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, Российской Гильдии Риэлторов и официального партнера форума — компании «Балтия ремонт».

Что же ждет гостей на форуме?

Инновационные схемы продаж недвижимости.

Передовые методики продаж объектов недвижимости, основанные на последних трендах рынка. Участники познакомятся с революционными подходами к продажам, включая цифровые технологии, автоматизацию процессов и нестандартные маркетинговые решения. Будут представлены успешные кейсы внедрения инновационных схем, анализ их эффективности и практические рекомендации по адаптации под различные сегменты рынка.

Практические кейсы от лидеров рынка.

Экспертный опыт ведущих игроков рынка недвижимости в формате детального разбора реальных ситуаций. Участники получат доступ к уникальным историям успеха, проанализируют сложные случаи из практики, изучат механизмы принятия ключевых решений и узнают о секретах достижения высоких результатов в различных рыночных условиях.

Прямые контакты с ТОПовыми риэлторскими агентствами и профессиональными риэлторами.

Уникальная площадка для установления деловых связей с ведущими игроками рынка. Участники смогут наладить прямые контакты с представителями крупнейших агентств, обсудить возможности сотрудничества, обменяться опытом и создать стратегические альянсы для реализации масштабных проектов, также на форуме выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Валерьевич Черномаз. Это отличная возможность расширить профессиональную сеть и найти надежных партнеров.

«Форум — это не просто обучение, а платформа для диалога. Например, в прошлом году благодаря таким встречам калининградские риэлторы запустили совместные проекты с девелоперами из Москвы», — поделился своим мнением Константин Борсиев, президент Союза «Гильдия риэлторов Калининграда», которая выступает главным организатором Калининградского форума недвижимости «Новые Горизонты».

Слова президента гильдии подтверждаются содержанием программы форума. Расскажем об этом немного подробнее. Что именно задумали организаторы?

Стратегии продвижения объектов премиум-класса.

Комплексный подход к маркетингу элитной недвижимости. Участники изучат особенности целевой аудитории премиум-сегмента, освоят методы создания уникального торгового предложения, научатся эффективно позиционировать объекты на рынке и выстраивать долгосрочные отношения с VIP-клиентами. Будут рассмотрены успешные кейсы продвижения премиальных проектов.

Маркетинговые инструменты для позиционирования.

Современный инструментарий продвижения объектов недвижимости. Участники познакомятся с эффективными каналами коммуникации, digital-маркетингом, методами анализа целевой аудитории и создания привлекательного имиджа объектов. Особое внимание будет уделено работе с социальными сетями, контент-маркетингу и формированию бренда девелопера.

Семинары по работе с искусственным интеллектом.

Практические техники применения нейросетей в девелопменте для увеличения конверсии продаж и сокращения издержек. Участники узнают, как автоматизировать рутинные задачи: анализ спроса, прогнозирование цен, персональные коммуникации с клиентами.

Где и когда пройдет форум:

С 6 по 9 августа в Radisson Blu Hotel (площадь Победы, 10).

6 и 7 августа: выставка объектов застройщиков. 8 и 9 августа: брокер туры по объектам недвижимости Калининграда и Балтийского побережья.

Успей зарегистрироваться на сайте Калининградского форума недвижимости «Новые Горизонты»! Количество мест ограничено!

Об организаторе форума:

Организатором Калининградского форума недвижимости «Новые Горизонты» выступает «Гильдия риэлторов Калининграда». О том, что это за организация, какие у неё цели и зачем риэлтору быть её часть, — рассказывает президент гильдии Константин Борсиев.





— Чем занимается Гильдия риэлторов?

— Гильдия риэлторов Калининграда — это центр объединения профессионалов в сфере недвижимости. Главная наша цель — поддерживать и развивать риэлторское сообщество, защищать интересы членов организации. Мы формируем стандарты профессиональной этики, рекомендации и нормы для ведения бизнеса в нашей сфере.

— На что может влиять профессиональное сообщество на рынке недвижимости?

— Во-первых, мы формируем стандарты и внедряем самые действенные практики. Во-вторых, мы обеспечиваем «стыковку» интересов застройщиков, риэлторов и клиентов: делаем всё, чтобы защищать клиента, поддерживать высокий уровень доверия, что закладывает фундамент стабильного и процветающего рынка.

— Каким вы видите сегодняшний рынок недвижимости Калининградской области и его дальнейшее развитие?

— Первое, что хочется отметить, — это рост спроса на жильё. Регион пользуется популярностью, поток туристов растёт, и интерес к приобретению здесь жилья очень устойчивый. Раз растёт потенциал Калининградской области, значит, активнее развивается инфраструктура.

Вырастает спрос — растёт и конкуренция. Повышается качество жилья, радует разнообразие ассортимента. Вырастают новые современные жилые комплексы, ориентированные на улучшенные планировки, современные инженерные системы и развитую инфраструктуру.

В сфере коммерческой недвижимости тоже заметно серьёзное оживление. Наблюдается рост инвестиций в коммерческую недвижимость, особенно в секторе офисной и торговой недвижимости.

Популярность загородной недвижимости будет набирать обороты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить и близость к инфраструктуре, и стремление к комфортной и экологически чистой среде обитания.

Эти и многие другие тренды мы будем обсуждать совсем скоро. Поэтому становитесь часть нашего сообщества уже сейчас — приходите на наш форум!









Успей зарегистрироваться на сайте Калининградского форума недвижимости «Новые Горизонты»! Количество мест ограничено!

Организатором форума выступает «Гильдия риэлторов Калининграда».

Официальный партнер форума — компания «Балтия ремонт».

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