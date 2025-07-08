Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети «Билайна»

В январе — мае 2025 года клиенты «Билайна» поделились с родственниками и близкими 657 миллионами гигабайт. Это на 12% больше, чем годом ранее, подсчитал «Билайн» ко Дню семьи, любви и верности. Такого объема данных хватило бы на просмотр 100 миллионов часов фильмов в высоком качестве.

Возможность делиться интернетом с близкими дает услуга «Семья в „Билайне“»*. Опция позволяет подключить к основному номеру дополнительные СИМ-карты родных и близких, приобрести один пакет услуг и пользоваться гигабайтами, минутами и СМС всей семьей.

По данным «Билайна», в среднем один пакет услуг мобильной связи используют три члена семьи. В топ-10 регионов, где больше делятся трафиком, кроме Москвы и Московской области, попали Пермский край, Челябинская, Калужская, Воронежская, Астраханская, Ярославская, Тюменская области, Татарстан, Ставропольский край и Республика Дагестан.


В то же время в регионах России различаются способы использования трафика. Например, жители Москвы и Московской области посвящают просмотру видео почти наполовину больше времени, чем остальные. Клиенты из южных регионов оказались особенно общительными: они использовали мессенджеры чаще, чем абоненты из других мест. Больше всего времени в этих приложениях проводят жители Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края.

В основном интернет-трафик расходуют на развлечение и общение: лидирует видеоконтент, причем популярность этого сервиса у пользователей семейной опции из Москвы, Сибири и Дальнего Востока выше, чем у абонентов любого другого тарифа. Следом идут мессенджеры, затем социальные сети и онлайн-музыка.

«Для „Билайна“ семья — одна из важнейших ценностей. Мы видим, насколько важно нашим клиентам быть на связи с близкими и поддерживать друг друга каждый день. Именно поэтому в наших тарифах есть семейные опции, которые позволяют объединить номера родственников и друзей, делиться интернетом и экономить на связи, оставаясь вместе даже на расстоянии. Для нас большая честь помогать семьям быть ближе, особенно в такой теплый и важный праздник, как День семьи, любви и верности», — отметил Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу «Билайна».

Опция «Семья в билайне» позволяет объединить до 10 близких на своем тарифе и оплачивать только его, при этом гигабайтами, минутами и СМС будут пользоваться все члены семьи. За каждый новый номер, подключенный к общему тарифу, предоставят дополнительные 50 Гб интернета.

Статистика, использованная в новости, получена из анализа обезличенных данных абонентов.

*Доп. номера подключаются в рамках услуги «Дели гиги»/«Дели всё» (может быть платной). Территория действия и подробности — beeline.ru.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru, г. Москва, ОГРН 1027700166636


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