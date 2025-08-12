Здравия желаем: что положено ветеранам СВО в рамках системы ОМС

Поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) — один из государственных приоритетов. В зоне особого внимания — сохранение и поддержание здоровья, медицинская помощь, которую ветераны СВО получают бесплатно и без очереди по полису ОМС. Какие обследования и лечение положены, как их получить, рассказывают эксперты страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед».

Оформите полис ОМС

Полис ОМС удостоверяет право гражданина на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ. Чтобы получать помощь по ОМС, демобилизованному участнику СВО необходимо актуализировать данные своего полиса.

Следующий шаг — прикрепление к поликлинике: лично, путем обращения в организацию или через сайт «Госуслуги».

Бесплатно и во внеочередном порядке ветеранам СВО окажут: первичную медико-санитарную помощь: доврачебную, врачебную и специализированную; специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь; скорую медицинскую помощь; паллиативную медицинскую помощь; медицинскую реабилитацию; санаторно-курортное лечение при наличии показаний, а также помощь медицинского психолога.

Профилактика по ОМС

В течение 1 месяца после получения информации о прибытии ветерана СВО ему организуется проведение диспансеризации в поликлинике прикрепления.

По показаниям — дополнительные обследования и консультации при прохождении первого этапа диспансеризации.

Если необходимо — на дом выезжает медицинская бригада со всем необходимым для обследований и лечения.

Медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение и паллиативная медицинская помощь

Участники специальной военной операции имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию согласно законодательству.

Восстановление или компенсация нарушенных функций организма, трудоспособности может проводиться в медицинском учреждении, на дому и в санаторно-курортных условиях.

Положена ветеранам СВО и паллиативная медицинская помощь. В том числе и на дому силами патронажной бригады. Она выезжает к пациенту не реже 1 раза в неделю. На период лечения предоставляются необходимые медицинские изделия.

Больше информации на лендинге «Медицинская помощь ветеранам СВО», подготовленном экспертами компании «СОГАЗ-Мед».





Помощь для героев

