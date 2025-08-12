Здравия желаем: что положено ветеранам СВО в рамках системы ОМС

Поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) — один из государственных приоритетов. В зоне особого внимания — сохранение и поддержание здоровья, медицинская помощь, которую ветераны СВО получают бесплатно и без очереди по полису ОМС. Какие обследования и лечение положены, как их получить, рассказывают эксперты страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед».

Оформите полис ОМС

Полис ОМС удостоверяет право гражданина на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ. Чтобы получать помощь по ОМС, демобилизованному участнику СВО необходимо актуализировать данные своего полиса.

Следующий шаг — прикрепление к поликлинике: лично, путем обращения в организацию или через сайт «Госуслуги».

Бесплатно и во внеочередном порядке ветеранам СВО окажут: первичную медико-санитарную помощь: доврачебную, врачебную и специализированную; специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь; скорую медицинскую помощь; паллиативную медицинскую помощь; медицинскую реабилитацию; санаторно-курортное лечение при наличии показаний, а также помощь медицинского психолога.

Профилактика по ОМС

В течение 1 месяца после получения информации о прибытии ветерана СВО ему организуется проведение диспансеризации в поликлинике прикрепления.

По показаниям — дополнительные обследования и консультации при прохождении первого этапа диспансеризации.

Если необходимо — на дом выезжает медицинская бригада со всем необходимым для обследований и лечения.

Медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение и паллиативная медицинская помощь

Участники специальной военной операции имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию согласно законодательству.

Восстановление или компенсация нарушенных функций организма, трудоспособности может проводиться в медицинском учреждении, на дому и в санаторно-курортных условиях.

Положена ветеранам СВО и паллиативная медицинская помощь. В том числе и на дому силами патронажной бригады. Она выезжает к пациенту не реже 1 раза в неделю. На период лечения предоставляются необходимые медицинские изделия.

Больше информации на лендинге «Медицинская помощь ветеранам СВО», подготовленном экспертами компании «СОГАЗ-Мед».


Помощь для героев

Порой бывает трудно самостоятельно разобраться в вопросах системы обязательного медицинского страхования, могут возникнуть сложности при записи к врачу. В таком случае нужно связаться с СМО, которая оформила вам полис ОМС.

Справка

СОГАЗ-Мед Центральный офис

г. Калининград, пл Победы, 4, Калининградский деловой центр, подъезд 4, эт. 4
8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru

СОГАЗ-Мед Пункт выдачи полисов Гвардейского района

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Тельмана, 1, эт. 1, Детская поликлиника
8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru

СОГАЗ-Мед Черняховское отделение

Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Ленина, 18, ЦРБ, эт. 1
8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru

СОГАЗ-Мед Пункт выдачи полисов Краснознаменского района

Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 3, Поликлиника
8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru
Все филиалы
Реклама. АО «Страховая компания» СОГАЗ-Мед» Калининградский филиал, ИНН 7728170427
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter