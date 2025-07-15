«Чердак Алхимика»: в Калининграде открылся панорамный лаундж-бар с террасой

В Калининграде открылся панорамный лаундж-бар «Чердак Алхимика» — пространство, где оживают загадки прошлого и вдохновляют легенды. Заведение расположено на пятом этаже старинного здания по адресу: Эпроновская, 6. Здесь гостей ждёт уютная терраса прямо на крыше с панорамным видом на реку Преголю и Рыбную деревню, а также удивительная атмосфера мистики и уюта.

«Чердак Алхимика» не просто кафе или бар, это место, где алхимические знания обретают новую форму в авторских безалкогольных эликсирах, а интерьер наполнен деталями, отсылающими к старинным манускриптам и легендам о философском камне. В меню гостей ждут напитки по старинным рецептам, уютные чаи, фирменные десерты, а каждое блюдо — это маленькое приключение вкуса.

Одной из особенностей заведения стала открытая терраса на крыше: отсюда открывается редкий для города вид на исторические кварталы Калининграда и закаты над Преголей. Вечером здесь особенно атмосферно — мягкий свет свечей, тихая музыка и ароматы трав создают ощущение настоящего алхимического ритуала.

Гостей приглашают стать частью легенды: достаточно произнести тайные слова «Пятый элемент» — и бармен угостит авторским безалкогольным эликсиром по старинному рецепту. Подробности в Telegram-канале заведения.

«Чердак Алхимика» ждёт гостей ежедневно с 13:00 до 01:00

Телефон +7 905 241 66 36

Адрес: Эпроновская, 6. На крыше

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