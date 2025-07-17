Гарантирующий поставщик уведомляет о плановой замене электросчётчиков

Установка умных приборов учёта выполняется бесплатно.

«Россети Янтарь Энергосбыт» продолжает менять в многоквартирных домах региона счётчики старого образца на новые интеллектуальные. В первую очередь замене подлежат вышедшие из строя приборы учёта и счётчики, которым более 16 лет.

Работы проводятся в соответствии с Федеральным законом № 522 с привлечением подрядной организации. По телефону сотрудники согласуют с потребителем только дату и время.

Никаких кодов из смс и персональных данных энергетики не запрашивают. Каждый специалист при себе имеет удостоверение с фото, названием организации и ФИО сотрудника.

Уточнить информацию о замене счётчика можно по мобильному телефону 8 921 007 60 56 или по телефону кол-центра «Россети Янтарь Энергосбыт» 8 800 250 8 458.

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