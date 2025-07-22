Музей Мирового океана принимает фотографии для выставки ко Дню географа

Есть ли место в Янтарном крае, которое вы считаете уникальным? Покажите нам его!

Ко Дню географа региональное отделение РГО готовит фотовыставку «Калининградская область: самая-самая» и приглашает к участию профессиональных фотографов и любителей, чья камера запечатлела уникальные географические объекты самого западного региона России, его флору и фауну.

Для участия в фотовыставке необходимо отправить фотографии в формате JPEG в количестве не более 5 штук на почту museum_info@world-ocean.ru. В теме письма обозначить: Фотовыставка «Калининградская область: Самая-самая».

Также напишите о себе, как об авторе: ФИО, город проживания и контактный номер телефона для связи. Обязательно укажите для каждой фотографии название, упомянув место съёмки — мы разместим его в подписи к вашей работе.

Заявки принимаются до 3 августа включительно.

Лучшие фотографии будут представлены на выставке 18 августа на набережной Музея Мирового океана.

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