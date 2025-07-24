«Билайн» обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение суток

Согласно внутренней статистике «билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» услуги и сервисы для компаний), 80% заказов в рамках услуги экспресс-доставки выполняются в течение одних суток с момента оформления заявки.

Сервис курьерской доставки для сегмента b2b был запущен «билайн бизнес» в 2017 году и на сегодняшний день доступен для новых и действующих клиентов оператора на всей территории Российской Федерации. Доставка в течение суток осуществляется в большей части населенных пунктов, список планируется расширять и далее.

Дополнительным преимуществом для корпоративных заказчиков стала возможность полностью дистанционного оформления услуг мобильной связи, введенная в марте 2023 года. Процесс позволяет:

  • Оформлять заявки онлайн через специализированные каналы продаж
  • Проходить дистанционную идентификацию через Госуслуги (для сотрудников клиента)
  • Подписывать документы с использованием электронной подписи
  • Получать SIM-карты с курьерской доставкой
  • Экономить до 20% на услугах связи при выборе оптимального тарифного плана


Сергей Субботин, директор по маркетингу «билайн бизнес»:

«Обеспечение оперативного сервиса для бизнес-клиентов является стратегическим приоритетом компании. Достигнутый показатель — 80% доставок в течение 24 часов — подтверждает эффективность нашей логистической системы. Параллельно мы развиваем цифровые каналы обслуживания, что позволяет клиентам в любом регионе страны быстро подключать услуги связи с существенной экономией времени и ресурсов. Внедрение онлайн-оформления стало логичным продолжением нашей стратегии по цифровой трансформации сервисов для корпоративного сегмента».

Ключевые преимущества сервиса:

  • Гарантированная доставка в срок
  • Полностью дистанционное подключение
  • Экономия до 20% на корпоративной связи
  • Электронный документооборот
  • Общероссийская доступность услуг

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636
Фото Freepik


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