Судьбой силикатного завода займется холдинг Макарова

В конце июня завершился процесс передачи прав собственности на имущество ОАО «Силикатстрой». Новый хозяин Силикатного завода в микрорайоне Космодемьянского — компания холдинга «Калининградстройинвест». Руководство объектом взяли на себя собственник в лице Павла Макарова и Сергей Григоренко, возглавляющий в структуре холдинга дорожно-строительное предприятие (ДСП). Символично, что компания, ставшая правопреемником первой строительной компании региона, строившей завод, приняла в свою семью еще один послевоенный производственный объект.

Спустя несколько десятилетий новый собственник вернул силикатному заводу и историческое имя - Калининградский комбинат стеновых материалов. Сегодня часть территории завода выглядит еще довольно удручающе: заброшенные помещения, некошеная трава. Но основное производство функционирует без сбоев.

По словам руководителя завода Сергея Григоренко, «о планах пока говорить преждевременно»: «Мы сейчас имеем на руках «тяжело больного», которого надо стабилизировать. В первую очередь необходимо полностью сохранить рабочий коллектив, а это 100 человек, обеспечить их работой и достойным заработком, сделать отладку всех производственных процессов, привести в порядок территорию. Сегодня работы здесь хватает. Но для меня, как для опытного управленца, это в хорошем смысле вызов. Очевидно, что завод в ближайшем будущем потребует модернизации и расширения производства».

Об инвестиционных вложениях говорит и новый собственник. По словам Павла Макарова, одним из условий приобретения завода стало погашение внушительной налоговой задолженности. В планах модернизация и строительство нового газосиликатного завода инвестиционной стоимостью порядка 3 млрд. рублей.

«Сегодня для нас самое важное, чтобы все, кто до передачи прав новому собственнику работал с заводом, чувствовали себя уверенно, что эти перемены не отразятся на поставках, а условия сотрудничества не ухудшатся и не станут сложнее. Для нас приобретение такого актива, с одной стороны, потенциал для бизнеса, с другой — мы отдаем себе отчет в том, что это предприятие с очень большой историей и, несмотря на то, что его восстановление и осовременивание потребует больших расходов, оно должно продолжать жить, развиваться и оставаться на рынке».

История появления завода по изготовлению силикатного кирпича берет свое начало на рубеже 60-70-х годов прошлого столетия. Молодая Калининградская область в то время уже требовала очень больших объемов строительных материалов, потребность в которых привозные материалы не удовлетворяли. Местные небольшие кирпичные заводики выпускали кирпич на сырье из глины, не претендуя всерьез на покрытие рынка стройматериалов. Поэтому властями было принято разумное решение о развитии промышленности местных стройматериалов на основе силикатных кирпичей. В отличие от привычного глиняного, в состав силикатного кирпича входят кварцевый песок и известь. На долю первого компонента приходится примерно 90%, второго — не более 8%. Подходящий по качеству песок для кирпичей нашелся в микрорайоне Космодемьянского.

Вот что писали СМИ о новом заводе.







«Калининградский комсомолец» от 19.02.1969 г.

«Завод силикатных стеновых материалов производительностью в 100 млн штук кирпича в год начал строиться в Октябрьском районе и должен вступить в строй в 1971 году*. Общая сметная стоимость его строительства — 5,5 млн. рублей. Это будет крупное высокомеханизированное современное предприятие».









«Калининградская правда» от 18.06.1971 г.

«На строящийся вблизи поселка А. Космодемьянского крупнейший в области кирпичный завод, который будет выпускать силикатный кирпич для калининградских строек, уже начало прибывать технологическое оборудование. На днях сюда из г. Тольятти поступили шесть автоклавов, приобретенных на заводе «Волгоцеммаш». Кроме того, на новостройку уже прибыли щековая дробилка для размола известкового камня, автоматы-укладчики кирпича-сырца на вагонетки, ленточные конвейеры, мостовой кран».

«Калининградский комсомолец» от 14.02.1975 г.

«Вступил в строй важнейший объект строительной индустрии в нашей области — завод силикатных стеновых материалов. Это сложнейший комплекс строительных сооружений, объединенных в одну технологическую цепочку. По насыщенности механизмами предприятие стоит в числе лучших заводов страны и отвечает всем современным требованиям. С выходом завода на проектную мощность из готовой продукции можно будет ежегодно строить сто 70-квартирных домов полезной площадью 3,8 миллиона квадратных метров или 500 животноводческих помещений. Проектная мощность завода 110 миллионов штук кирпича, 32 тысячи тонн извести и 36,8 тысячи тонн известкового щебня в год. На днях новое предприятие выпустило первую тысячу штук кирпича.





На снимке: оператор А. Холина и ее товарищи по работе с первым кирпичом, полученным на заводе. Фото Б. Штерна.

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