От СПО до магистратуры: найди свой образовательный путь в ККУ и КИУ

         В Калининградском колледже управления и Калининградском институте управления продолжается набор абитуриентов на вакантные места по программам среднего профессионального и высшего образования. Если вы готовы учиться, развиваться и строить успешную карьеру, скорее заходите на наши сайты или звоните в приёмную комиссию – мы расскажем вам, как стать частью нашего студенческого сообщества!

         В Калининградский колледж управления ведётся приём на базе 9 и 11 классов по широкому спектру специальностей, позволяющих получить востребованную профессию в различных сферах деятельности. Абитуриентам предлагаются следующие направления среднего профессионального образования:

  • экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
  • банковское дело,
  • операционная деятельность в логистике,
  • юриспруденция,
  • правоохранительная деятельность,
  • реклама,
  • сетевое и системное администрирование,
  • информационные системы и программирование,
  • издательское дело,
  • землеустройство.
Обратите внимание на сроки подачи документов на поступление: для специальностей "Реклама" и "Правоохранительная деятельность" последний день приема – 10 августа, для остальных специальностей – 15 августа.


        
Калининградский институт управления продолжает прием документов до 20 августа на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по востребованным программам бакалавриата и магистратуры.

         Бакалавриат:

  • государственное и муниципальное управление (профиль — Региональное и муниципальное управление),
  • экономика (профиль — Финансы и кредит),
  • менеджмент (профиль — Финансовый менеджмент),
  • юриспруденция (профиль — Гражданско-правовой).
         Магистратура:

  • государственное и муниципальное управление (профиль — Национальная безопасность).

         Обучение в ККУ и КИУ – это доступно! Мы предлагаем гибкие условия оплаты: вы можете воспользоваться рассрочкой, оплатить обучение материнским капиталом, а также вернуть налоговый вычет. Кроме того, в институте и колледже действует система льгот для отдельных категорий абитуриентов.

         Как подать документы?

         Документы можно подать лично (в приемной комиссии), через личный кабинет на сайте, через портал Госуслуги, или направить по почте — удобно и просто.

     В ККУ и КИУ вы получите ценные знания, государственный диплом и востребованную профессию.

         Контакты приёмной комиссии ККУ:

         г. Калининград, ул. Баженова, 4
         Телефон: 8 (4012) 55-73-82 / 8 (4012) 50-89-40.

        Обособленное подразделение (г. Советск):

         ул. Школьная, 15
         Телефон: 8-963-291-63-72.

          Режим работы Приёмной комиссии:

         понедельник–пятница: с 9:00 до 17:00,
         суббота: с 9:00 до 13:00,
         воскресенье — выходной.
      Станьте частью успешной команды профессионалов! Присоединяйтесь и управляйте будущим вместе с нами!
Справка

Калининградский колледж управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 50 89 40

Калининградский институт управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 55 73 82
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