От СПО до магистратуры: найди свой образовательный путь в ККУ и КИУ

В Калининградском колледже управления и Калининградском институте управления продолжается набор абитуриентов на вакантные места по программам среднего профессионального и высшего образования. Если вы готовы учиться, развиваться и строить успешную карьеру, скорее заходите на наши сайты или звоните в приёмную комиссию – мы расскажем вам, как стать частью нашего студенческого сообщества!
В Калининградский колледж управления ведётся приём на базе 9 и 11 классов по широкому спектру специальностей, позволяющих получить востребованную профессию в различных сферах деятельности. Абитуриентам предлагаются следующие направления среднего профессионального образования:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
- банковское дело,
- операционная деятельность в логистике,
- юриспруденция,
- правоохранительная деятельность,
- реклама,
- сетевое и системное администрирование,
- информационные системы и программирование,
- издательское дело,
- землеустройство.
Калининградский институт управления продолжает прием документов до 20 августа на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по востребованным программам бакалавриата и магистратуры.
Бакалавриат:
- государственное и муниципальное управление (профиль — Региональное и муниципальное управление),
- экономика (профиль — Финансы и кредит),
- менеджмент (профиль — Финансовый менеджмент),
- юриспруденция (профиль — Гражданско-правовой).
- государственное и муниципальное управление (профиль — Национальная безопасность).
Обучение в ККУ и КИУ – это доступно! Мы предлагаем гибкие условия оплаты: вы можете воспользоваться рассрочкой, оплатить обучение материнским капиталом, а также вернуть налоговый вычет. Кроме того, в институте и колледже действует система льгот для отдельных категорий абитуриентов.
Как подать документы?
Документы можно подать лично (в приемной комиссии), через личный кабинет на сайте, через портал Госуслуги, или направить по почте — удобно и просто.
В ККУ и КИУ вы получите ценные знания, государственный диплом и востребованную профессию.
Контакты приёмной комиссии ККУ:
Телефон: 8 (4012) 55-73-82 / 8 (4012) 50-89-40.
Обособленное подразделение (г. Советск):
Телефон: 8-963-291-63-72.
Режим работы Приёмной комиссии:
суббота: с 9:00 до 13:00,
воскресенье — выходной.