От СПО до магистратуры: найди свой образовательный путь в ККУ и КИУ

В Калининградском колледже управления и Калининградском институте управления продолжается набор абитуриентов на вакантные места по программам среднего профессионального и высшего образования. Если вы готовы учиться, развиваться и строить успешную карьеру, скорее заходите на наши сайты или звоните в приёмную комиссию – мы расскажем вам, как стать частью нашего студенческого сообщества!

В Калининградский колледж управления ведётся приём на базе 9 и 11 классов по широкому спектру специальностей, позволяющих получить востребованную профессию в различных сферах деятельности. Абитуриентам предлагаются следующие направления среднего профессионального образования:

экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),

банковское дело,

операционная деятельность в логистике,

юриспруденция,

правоохранительная деятельность,

реклама,

сетевое и системное администрирование,

информационные системы и программирование,

издательское дело,

землеустройство.



Калининградский институт управления продолжает прием документов до 20 августа на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по востребованным программам бакалавриата и магистратуры.

Обратите внимание на сроки подачи документов на поступление: для специальностей "Реклама" и "Правоохранительная деятельность" последний день приема – 10 августа, для остальных специальностей – 15 августа.

Бакалавриат:

государственное и муниципальное управление (профиль — Региональное и муниципальное управление),

экономика (профиль — Финансы и кредит),

менеджмент (профиль — Финансовый менеджмент),

юриспруденция (профиль — Гражданско-правовой).

государственное и муниципальное управление (профиль — Национальная безопасность).

Обучение в ККУ и КИУ – это доступно! Мы предлагаем гибкие условия оплаты: вы можете воспользоваться рассрочкой, оплатить обучение материнским капиталом, а также вернуть налоговый вычет. Кроме того, в институте и колледже действует система льгот для отдельных категорий абитуриентов.

Как подать документы?

Документы можно подать лично (в приемной комиссии), через личный кабинет на сайте, через портал Госуслуги, или направить по почте — удобно и просто.

В ККУ и КИУ вы получите ценные знания, государственный диплом и востребованную профессию.

Контакты приёмной комиссии ККУ:

г. Калининград, ул. Баженова, 4

Телефон: 8 (4012) 55-73-82 / 8 (4012) 50-89-40.

Обособленное подразделение (г. Советск):

ул. Школьная, 15

Телефон: 8-963-291-63-72.

Режим работы Приёмной комиссии:

понедельник–пятница: с 9:00 до 17:00,

суббота: с 9:00 до 13:00,

воскресенье — выходной.

Станьте частью успешной команды профессионалов! Присоединяйтесь и управляйте будущим вместе с нами!