«Билайн» поддержит малый бизнес и самозанятых корпоративными сервисами

Решения «билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все услуги и сервисы для компаний) адаптировали для использования малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми.

Малый бизнес и самозанятые — самые крупные и динамичные сегменты в экономике РФ. По данным ФНС России, сейчас в стране 13,8 млн самозанятых. Также в России почти 6,5 млн предприятий малого бизнеса (данные «Корпорации МСП»). Вместе эти сегменты российской экономики составляют 95% из всех коммерческих организаций (данные ФНС и Росстата).

«Билайн» видит большой потенциал в развитии малого предпринимательства в России, поэтому стратегия компании предполагает поддержку предпринимателей через создание и развитие доступных и эффективных сервисов.


Ниже перечислен список инструментов «билайн бизнес», которые помогут наладить процессы в компании, решить бизнес-задачи предпринимателей и самозанятых, привлечь клиентов и оповестить их о деятельности бизнеса:

  • интернет для бизнеса — сервис с надежным скоростным проводным интернетом (в комплекте: бесплатные IP-адреса, домен и техническая поддержка);

  • этикетка — инструмент для идентификации вызова (абонент получит информацию о звонящем на экране телефона);

  • облачная АТС — даст бизнесу возможности колл-центра, а также поможет наладить бизнес-процессы;

  • городской номер — сервис для повышения доверия клиентов, благодаря номеру телефона с местным кодом;

  • сервисы улучшения покрытия — решения «Билайна» для организации устойчивой мобильной связи на любых объектах: в помещениях, на улице, на передвижных и удаленных объектах;

  • «Билайн.ПРОдвижение» — поможет малому бизнесу создать рекламные кампании, определить их эффективность и подобрать целевые аудитории (внутри сервиса: таргетированные СМС-рассылки, реклама в интернете и социальных сетях, инструменты с использованием искусственного интеллекта и анализ аудитории);

  • One Бизнес — многофункциональный инструмент для создания сайта без кода, поможет разработать эффективный лендинг или многостраничный сайт для привлечения клиентов.

Познакомиться, проконсультироваться и приобрести сервисы для самозанятых можно на сайте «билайн бизнес» в соответствующем разделе.

Галина Балукина, руководитель дирекции по работе с малым и средним бизнесом «Билайна»:

«Предприниматели малого бизнеса — драйверы российской экономики. Сервисы „Билайна“ направлены на то, чтобы вернуть потраченное на рутинные задачи время обратно в свое дело. Мы будем постоянно пополнять пул решений и инструментов для малого бизнеса, чтобы работа с клиентами для предпринимателей стала проще, понятнее и доступнее. Это полностью отражает новую стратегию „Билайна“. Теперь начать и развить свое дело стало еще проще благодаря надежной связи, сервисам для развития бизнеса и его автоматизации».

ПАО «ВымпелКом». г. Москва, ОГРН 1027700166636. Подробнее на сайте beeline.ru

Фото Freepik

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