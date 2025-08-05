«Россети Янтарь Энергосбыт» информируют новых собственников жилья

Купили квартиру или дом? Заключите договор энергоснабжения.

Оформить прямой договор с гарантирующим поставщиком электроэнергии в Калининградской области владельцы недвижимости могут лично в любом из офисов обслуживания или онлайн через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru. Перечень необходимых документов размещён в разделе «Заключение договора». Направить заявление также можно через мобильное приложение «Россети Янтарь Энергосбыт».

Договорные отношения с «Россети Янтарь Энергосбыт» обеспечивают прозрачность расчётов за использованный энергоресурс, минуя посредников. Оплачивать счета клиенты могут как в офисах компании, так и с помощью виртуальных сервисов. Важно соблюдать сроки оплат – ежемесячно до 10 числа, сообщать данные счётчика – с 20 по 25 число, даже если вы не проживаете в квартире. Это позволит избежать переплат и некорректных начислений.

Дополнительные вопросы о заключении договора энергоснабжения и расчётах за потреблённую электроэнергию можно задать по телефону контакт-центра «Россети Янтарь Энергосбыт»: 8-800-250-8-458.

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