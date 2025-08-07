Качество и надежность: в Калининграде открылся дом корейского автобренда KGM

В Калининградскую область пришел легендарный автомобильный бренд, широко представленный на площадках других регионов России и пользующийся популярностью у автомобилистов, предпочитающих качественные надежные автомобили. Речь об одном из пионеров автомобильного рынка Южной Кореи - компании KGM (KG Mobility), который ранее носил название «SsangYong» (с корейского - «Два дракона»).

KGM - один из старейших корейских автопроизводителей, хорошо известный на мировом автомобильном рынке, который уже более 70 лет, начиная с 1954 года, специализируется на производстве полноприводных пассажирских автомобилей. В 1988 г. бренд получил имя SsangYong, под которым началась эпоха легендарных внедорожников в технологическом партнерстве с Daimler-Benz (в феврале 2022 года Daimler-Benz был переименован в Mercedes-Benz Group AG).

В партнерстве с немецким автопромом были созданы модели, которые прекрасно зарекомендовали себя на российском рынке как качественные и надежные автомобили, которые служат владельцам долгие годы.

Автомобили KGM также официально представлены на рынках Европы, Южной Америки и Австралии.

На калининградских дорогах эти автомобили также встречаются - в основном их пригоняют сюда из “большой России” автовладельцы, которые, по всей видимости, не видят альтернатив этому южнокорейскому бренду. Примечательно, что среди них до сих пор можно встретить старые модели SsangYong, проданные много лет назад – эти автомобили не просто на ходу, а зачастую находятся в отличном состоянии, что красноречиво говорит о качестве машин и особой любви их владельцев. Теперь у них появилась возможность официально приобрести новые автомобиль непосредственно в самом западном российском регионе.

В Калининграде салон начал работу по адресу: ул. Аллея Смелых, 200Б с 1 июля 2025 года. Дилер представляет марку KGM на эксклюзивной основе. Корейский автомобильный дом функционирует в полном объеме: здесь можно получить консультацию, пройти тест-драйв, пройти плановое ТО, отремонтировать свой автомобиль и конечно же купить новый надежный корейский автомобиль.

В салоне представлена широкая линейка моделей на любой вкус и предпочтения. Городские жители выбирают компактный кроссовер Tivoli и семейный вместительный Korando. Сторонники активного образа жизни, отдыха и путешествий предпочитают агрессивный Torres. Охотники, рыболовы и любители бездорожья выбирают рамный внедорожник повышенной проходимости Rexton. Torres и Korando - также выбор семей, которые проводят время вместе с поездках по городу и на природу.

Чтобы определиться с выбором, для начала стоит записаться на тест-драйв, выбрать наиболее подходящую модель и лично убедиться: комфорт, динамика и продуманность автомобилей KGM до мелочей говорят сами за себя. Это тот самый случай, когда личный опыт становится главным аргументом в пользу выбора.

Основные характеристики KGM, на которые стоит обратить внимание

Оригинальная сборка: все автомобили, поставляемые в Россию, проходят полный цикл сборки на заводах в Южной Корее. Это весьма существенное отличие KGM от многих других иностранных брендов с локализацией (то есть, собранных на заводах на территории Российской Федерации).

Надежность и ресурс: увеличенный межсервисный интервал — 15 000 км (против распространенных 10 000 км у большинства других марок). Использование проверенных автоматических трансмиссий Aisin (входят в структуру Toyota Group). Кроме того, следует обратить внимание, что бренд вышел на российский рынок с подробными каталогами запчастей. При этом ассортимент включает исключительно оригинальные комплектующие, включая даже детали для предыдущих поколений автомобилей. Это значит, что владельцы как новых, так и старых моделей SsangYong могут быть уверены в доступности запчастей и возможности поддерживать свой автомобиль в идеальном техническом состоянии долгие годы.

Проходимость и адаптация : большинство моделей опционально оснащаются полным приводом (AWD). Усиленная подвеска и повышенный клиренс заявлены как адаптация к сложным дорожным условиям.

Практичность: в автомобилях сделан акцент на просторные салоны с удобной посадкой и вместимость багажников (Korando — до 551 л, Torres — до 703 л). Широкий выбор комплектаций, включая опции по цвету и отделке салона.

Безопасность : стандартное оснащение включает системы ABS (антиблокировочная система тормозов, обеспечивающая управляемость при резком торможении), ESP (электронная система стабилизации - помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, особенно в сложных дорожных условиях — во время гололеда или резких поворотов и т.п.), EBD (электронное распределение тормозных усилий, дополняет антиблокировочную систему, повышает устойчивость и управляемость при торможении). Также автомобили оснащены различными функциями и электронными ассистентами, присущими современным автомобилям.

Силовые агрегаты: линейка представлена бензиновыми турбированными двигателями объемом 1.5 и 2.0 литра, обладающими достаточной мощностью для любых условий эксплуатации.

Если подытожить все вышесказанное, KGM - важное событие для автомобильного рынка региона и отличный выбор для автомобилистов, ценящих надежность, проходимость, простор и соотношение цены/качества. Это прекрасная альтернатива покинувшим российский рынок брендам, а также производителям с локализованной сборкой.