«Билайн» разработал личный кабинет для управления фемтосотами

«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» услуги и сервисы для компаний) активно развивает направление организации мобильного покрытия, предлагая клиентам самые разные технические решения: от фемтосот до базовых станций.

Специалисты «билайн бизнес» разработали Личный Кабинет (ЛК) для управления малогабаритным оборудованием мобильного покрытия. Доступ к нему уже есть у клиентов «Билайна», использующих фемтосоты. В личном кабинете они могут увидеть статус и статистику работы оборудования. Также через ЛК можно настраивать отправку уведомлений на электронную почту и мобильный телефон: если произойдет сбой, пользователь сразу получит сообщение. 

Также сервис отображает используемые фемтосоты на интерактивных картах (в том числе, и на карте помещений). Пользователь может легко определить статус работы конкретной фемтосоты и удаленно перезагрузить ее. 


Сергей Цаун, директор департамента продуктов передачи данных:

«Когда у бизнеса есть простой и удобный инструмент для мониторинга и управления оборудованием, открывается больше возможностей для развития. Для нас важно, чтобы технологии работали на конкретные результаты наших клиентов. Создание таких инструментов, как Личный Кабинет —  именно такой случай, поэтому наша команда планирует активно развивать этот продукт и дополнять его новым функционалом». 

Ознакомиться с интерфейсом ЛК можно с помощью демо-версии, которая доступна всем желающим на сайте «билайн бизнес». 

 

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото Freepik

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter