«КалининградСтройИнвест»: создаём пространство для счастья

В жизни каждого из нас есть моменты, которые хочется сохранить в памяти навсегда: первый шаг ребёнка, семейные праздники, тёплые вечера в кругу близких. И где, как не в уютном доме, рождаются эти драгоценные мгновения? «КалининградСтройИнвест» уже 29 лет строит не просто дома, а наполненные пространства, где люди обретают счастье. Здесь рождаются традиции, растут дети, а каждый вечер за чашкой чая собирается самое дорогое — семья.

Компания организовала пресс-тур по знаковым объектам рынка недвижимости Калининграда, Светлогорска и Пионерского, посвящённый Дню строителя. Журналисты осмотрели как готовые жилые комплексы, в том числе ставшие визитной карточкой КСИ, так и строящиеся объекты, которые уже успели приобрести популярность у покупателей. Мы увидели, как создаются современные пространства для жизни, где каждая деталь — от общественного туалета и лапомойки до колясочных и велосипедных — продумана для вашего комфорта.

ЖК «Росгартен»: когда история встречается с современностью

  

Первой точкой маршрута стал уютно расположившийся на берегу Нижнего озера жилой комплекс «Росгартен» — настоящая архитектурная жемчужина города. Земля, на которой он возведён, помнит гончарные мастерские средневекового Кёнигсберга и элегантный пансионат «Королевский сад», открытки с изображением которого разлетались по всей стране.

«На этом месте с XIII по XV век располагалась гончарная мастерская, которая обеспечивала Кёнигсберг всеми глиняными изделиями, начиная от ложек и вилок. Здесь же забирали глину. А всё, что было браком, они засыпали в место, где забирали глину. И мы откопали целую яму с гончарными изделиями. Огромный каталог был составлен», — рассказал руководивший проектом Алексей Распопов.
Сегодня здесь гармонично соединились:
  • фасады с ручной росписью, на которые художника вдохновила история города,
  • продуманные общественные пространства, включая впервые предусмотренные застройщиком общественные санузлы,
  • видовые квартиры, из окон которых озеро и город предстают как на ладони.
ЖК «Невский парк»: зелёный оазис на въезде в город

   

Этот масштабный проект — пример того, как можно создать комфортную среду в условиях плотной городской застройки. 32 дома, постепенно «поднимающиеся» от 9 до 19 этажей, образуют настоящий парк с:

  • системой дворов-«лоскутков», где каждый ребёнок найдёт свою любимую площадку,
  • крытыми беседками, где можно пообщаться, укрывшись от солнца или дождя,
  • инновационной инфраструктурой (предусмотрены в том числе зарядки для электромобилей и веломастерские),
  • социальными объектами, включая переданный городу участок под детский сад.
«Запланировано много разных вещей. А чип один. Мы хотим, чтобы дети могли спокойно перемещаться по всему комплексу между разными локациями», рассказал Алексей Распопов.
Компания «КалининградСтройИнвест» также предлагает продуманные решения для тех, кто мечтает о жизни у моря. В Светлогорске и Пионерском реализуются проекты, сочетающие преимущества курортного расположения с современной городской инфраструктурой и высоким уровнем комфорта.

ЖК «Парад» — элегантный курортный квартал  


Расположенный в пяти минутах ходьбы от моря — в самом центре Пионерского — жилой квартал класса комфорт плюс «Парад» включает 17 пятиэтажных домов с современной планировкой.

Ключевые особенности:

Архитектура: 5-этажные дома с лифтами и цокольными этажами, где расположены двухуровневые квартиры.

Инфраструктура:

  • пешеходная улица с кафе, магазинами и ремесленными мастерскими,
  • уютные дворы с фонтанами и водными зонами отдыха,
  • детские площадки, вынесенные подальше от окон,
  • подземный паркинг.

Сроки реализации — поэтапный ввод в течение 5-7 лет.

«Парад» — отличный выбор для тех, кто ценит близость к морю и курортную атмосферу. Это не просто ещё одна локация, а новая точка притяжения, которая изменит архитектурный облик города. На центральной площади комплекса запланирован большой фонтан, который станет ярким местом встреч для жителей и гостей Пионерского.

ЖК «Клевер» — два курорта в одном


В самом сердце курортного края — ровно между Пионерским и Светлогорском — возводится ЖК «Клевер». Локацию выгодно выделяет то, что в распоряжении жильцов комплекса будет инфраструктура сразу двух курортных городов.

«Клевер» — это пять 5-этажных домов рядом с песчаным пляжем.

Здесь каждый день — как маленький отпуск! Дети будут бегать по безопасным дворам без машин, играть на современных площадках, которые компания выбирала, ориентируясь на предпочтения маленьких жителей. Взрослые смогут наслаждаться тишиной и покоем, зная, что все необходимое — магазины, кафе, развлечения — есть в двух шагах.

Застройщик традиционно позаботился о каждой мелочи:

  • просторные кладовые для хранения вещей,
  • удобные колясочные и велосипедные,
  • 127 машиномест по периметру,
  • стильные общественные пространства, где приятно проводить время.
Апарт-отель «Панорама» — премиум-сервис у воды

Апарт-отель «Панорама» на 104 апартамента возводится на первой береговой линии и готов предложить покупателям по-настоящему высокий уровень комфорта.

Современные решения

  • Пространство: атриум со стеклянной крышей высотой 5 этажей создаёт ощущение простора.
  • Апартаменты — от компактных студий до просторных многокомнатных вариантов.
  • Инфраструктура:
  • собственный оборудованный спуск к морю,
  • большой ресторан на первом этаже,
  • эксплуатируемая крыша с зоной отдыха,
  • ресепшн,
  • два лифта, в том числе панорамный.

Проект подойдёт тем, кто рассматривает недвижимость у моря как инвестицию или место для сезонного отдыха.

ЖД «Палатиум» — эталон премиум-класса

 

Жилой дом «Палатиум» — самый дорогой объект «КалининградСтройИнвеста» на текущий момент — возводят в живописном сосновом лесу на ул. Нахимова в Светлогорске, на первой линии от моря.

«Здесь решает вид. По всему периметру дома открытые большие балконы, из которых можно сделать настоящую зону отдыха. Шезлонг можно поставить, мягкие кресла», отметил руководитель отдела продаж «КалининградСтройИнвест» Дмитрий Чуприна.

Объект заслужил звание «образца бескомпромиссного премиум класса», сочетающего в себе выдающуюся архитектуру и инновационные решения для комфортной жизни. Это не просто недвижимость, это воплощение мечты о безупречной жизни на берегу Балтийского моря. Не случайно и название (с латинского Palatium переводится как дворец).

Здесь вы сможете:

  • просыпаться под шум сосен,
  • пить кофе и загорать на шезлонге на своём балконе с видом на море,
  • устраивать вечерние киносеансы на собственной крыше-террасе с зоной барбекю,
  • прогуливаться зимой с комфортом по дорожкам с подогревом.
Будущих владельцев ждут:
  • 67 комфортных квартир в двух секциях, которые спроектировал лично руководитель холдинга Павел Макаров,
  • подземный паркинг на 40 автомобилей,
  • 37 просторных кладовых — место для всего, что делает жизнь удобнее.

Завершить строительство планируют уже в текущем году, а передать ключи собственникам — к весне 2026-го.


Многие сотрудники «КалининградСтройИнвест» покупают квартиры для себя и детей в своей компании, ведь они знают, как, из чего и кем построены эти дома. Важно, что застройщик «не бросает» свои объекты и после завершения гарантийного срока. Все вопросы, связанные с благоустройством, ремонтом и обслуживанием территорий, решаются оперативно. Кроме того, в каждый следующий объект стараются привнести что-то новое, не забывая о уже хорошо зарекомендовавших себя приёмах.

Именно умелое сочетание исторического контекста, традиций и инноваций позволяет компании «КалининградСтройИнвест» создавать знаковые объекты на рынке недвижимости региона на протяжении уже более 29 лет.

Фото: Александр Подгорчук

