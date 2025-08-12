«КалининградСтройИнвест»: создаём пространство для счастья

В жизни каждого из нас есть моменты, которые хочется сохранить в памяти навсегда: первый шаг ребёнка, семейные праздники, тёплые вечера в кругу близких. И где, как не в уютном доме, рождаются эти драгоценные мгновения? «КалининградСтройИнвест» уже 29 лет строит не просто дома, а наполненные пространства, где люди обретают счастье. Здесь рождаются традиции, растут дети, а каждый вечер за чашкой чая собирается самое дорогое — семья.
Компания организовала пресс-тур по знаковым объектам рынка недвижимости Калининграда, Светлогорска и Пионерского, посвящённый Дню строителя. Журналисты осмотрели как готовые жилые комплексы, в том числе ставшие визитной карточкой КСИ, так и строящиеся объекты, которые уже успели приобрести популярность у покупателей. Мы увидели, как создаются современные пространства для жизни, где каждая деталь — от общественного туалета и лапомойки до колясочных и велосипедных — продумана для вашего комфорта.
ЖК «Росгартен»: когда история встречается с современностью
Первой точкой маршрута стал уютно расположившийся на берегу Нижнего озера жилой комплекс «Росгартен» — настоящая архитектурная жемчужина города. Земля, на которой он возведён, помнит гончарные мастерские средневекового Кёнигсберга и элегантный пансионат «Королевский сад», открытки с изображением которого разлетались по всей стране.
«На этом месте с XIII по XV век располагалась гончарная мастерская, которая обеспечивала Кёнигсберг всеми глиняными изделиями, начиная от ложек и вилок. Здесь же забирали глину. А всё, что было браком, они засыпали в место, где забирали глину. И мы откопали целую яму с гончарными изделиями. Огромный каталог был составлен», — рассказал руководивший проектом Алексей Распопов.Сегодня здесь гармонично соединились:
- фасады с ручной росписью, на которые художника вдохновила история города,
- продуманные общественные пространства, включая впервые предусмотренные застройщиком общественные санузлы,
- видовые квартиры, из окон которых озеро и город предстают как на ладони.
Этот масштабный проект — пример того, как можно создать комфортную среду в условиях плотной городской застройки. 32 дома, постепенно «поднимающиеся» от 9 до 19 этажей, образуют настоящий парк с:
- системой дворов-«лоскутков», где каждый ребёнок найдёт свою любимую площадку,
- крытыми беседками, где можно пообщаться, укрывшись от солнца или дождя,
- инновационной инфраструктурой (предусмотрены в том числе зарядки для электромобилей и веломастерские),
- социальными объектами, включая переданный городу участок под детский сад.
«Запланировано много разных вещей. А чип один. Мы хотим, чтобы дети могли спокойно перемещаться по всему комплексу между разными локациями», — рассказал Алексей Распопов.Компания «КалининградСтройИнвест» также предлагает продуманные решения для тех, кто мечтает о жизни у моря. В Светлогорске и Пионерском реализуются проекты, сочетающие преимущества курортного расположения с современной городской инфраструктурой и высоким уровнем комфорта.
ЖК «Парад» — элегантный курортный квартал
Расположенный в пяти минутах ходьбы от моря — в самом центре Пионерского — жилой квартал класса комфорт плюс «Парад» включает 17 пятиэтажных домов с современной планировкой.
Ключевые особенности:
Архитектура: 5-этажные дома с лифтами и цокольными этажами, где расположены двухуровневые квартиры.
Инфраструктура:
- пешеходная улица с кафе, магазинами и ремесленными мастерскими,
- уютные дворы с фонтанами и водными зонами отдыха,
- детские площадки, вынесенные подальше от окон,
- подземный паркинг.
Сроки реализации — поэтапный ввод в течение 5-7 лет.
«Парад» — отличный выбор для тех, кто ценит близость к морю и курортную атмосферу. Это не просто ещё одна локация, а новая точка притяжения, которая изменит архитектурный облик города. На центральной площади комплекса запланирован большой фонтан, который станет ярким местом встреч для жителей и гостей Пионерского.
ЖК «Клевер» — два курорта в одном
В самом сердце курортного края — ровно между Пионерским и Светлогорском — возводится ЖК «Клевер». Локацию выгодно выделяет то, что в распоряжении жильцов комплекса будет инфраструктура сразу двух курортных городов.
«Клевер» — это пять 5-этажных домов рядом с песчаным пляжем.
Здесь каждый день — как маленький отпуск! Дети будут бегать по безопасным дворам без машин, играть на современных площадках, которые компания выбирала, ориентируясь на предпочтения маленьких жителей. Взрослые смогут наслаждаться тишиной и покоем, зная, что все необходимое — магазины, кафе, развлечения — есть в двух шагах.
Застройщик традиционно позаботился о каждой мелочи:
- просторные кладовые для хранения вещей,
- удобные колясочные и велосипедные,
- 127 машиномест по периметру,
- стильные общественные пространства, где приятно проводить время.
Апарт-отель «Панорама» на 104 апартамента возводится на первой береговой линии и готов предложить покупателям по-настоящему высокий уровень комфорта.
Современные решения
- Пространство: атриум со стеклянной крышей высотой 5 этажей создаёт ощущение простора.
- Апартаменты — от компактных студий до просторных многокомнатных вариантов.
- Инфраструктура:
- собственный оборудованный спуск к морю,
- большой ресторан на первом этаже,
- эксплуатируемая крыша с зоной отдыха,
- ресепшн,
- два лифта, в том числе панорамный.
Проект подойдёт тем, кто рассматривает недвижимость у моря как инвестицию или место для сезонного отдыха.
ЖД «Палатиум» — эталон премиум-класса
Жилой дом «Палатиум» — самый дорогой объект «КалининградСтройИнвеста» на текущий момент — возводят в живописном сосновом лесу на ул. Нахимова в Светлогорске, на первой линии от моря.
«Здесь решает вид. По всему периметру дома открытые большие балконы, из которых можно сделать настоящую зону отдыха. Шезлонг можно поставить, мягкие кресла», — отметил руководитель отдела продаж «КалининградСтройИнвест» Дмитрий Чуприна.
Объект заслужил звание «образца бескомпромиссного премиум класса», сочетающего в себе выдающуюся архитектуру и инновационные решения для комфортной жизни. Это не просто недвижимость, это воплощение мечты о безупречной жизни на берегу Балтийского моря. Не случайно и название (с латинского Palatium переводится как дворец).
Здесь вы сможете:
- просыпаться под шум сосен,
- пить кофе и загорать на шезлонге на своём балконе с видом на море,
- устраивать вечерние киносеансы на собственной крыше-террасе с зоной барбекю,
- прогуливаться зимой с комфортом по дорожкам с подогревом.
- 67 комфортных квартир в двух секциях, которые спроектировал лично руководитель холдинга Павел Макаров,
- подземный паркинг на 40 автомобилей,
- 37 просторных кладовых — место для всего, что делает жизнь удобнее.
Завершить строительство планируют уже в текущем году, а передать ключи собственникам — к весне 2026-го.
Многие сотрудники «КалининградСтройИнвест» покупают квартиры для себя и детей в своей компании, ведь они знают, как, из чего и кем построены эти дома. Важно, что застройщик «не бросает» свои объекты и после завершения гарантийного срока. Все вопросы, связанные с благоустройством, ремонтом и обслуживанием территорий, решаются оперативно. Кроме того, в каждый следующий объект стараются привнести что-то новое, не забывая о уже хорошо зарекомендовавших себя приёмах.
Именно умелое сочетание исторического контекста, традиций и инноваций позволяет компании «КалининградСтройИнвест» создавать знаковые объекты на рынке недвижимости региона на протяжении уже более 29 лет.
Фото: Александр Подгорчук