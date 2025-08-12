«КалининградСтройИнвест»: создаём пространство для счастья

В жизни каждого из нас есть моменты, которые хочется сохранить в памяти навсегда: первый шаг ребёнка, семейные праздники, тёплые вечера в кругу близких. И где, как не в уютном доме, рождаются эти драгоценные мгновения? «КалининградСтройИнвест» уже 29 лет строит не просто дома, а наполненные пространства, где люди обретают счастье. Здесь рождаются традиции, растут дети, а каждый вечер за чашкой чая собирается самое дорогое — семья.

Компания организовала пресс-тур по знаковым объектам рынка недвижимости Калининграда, Светлогорска и Пионерского, посвящённый Дню строителя. Журналисты осмотрели как готовые жилые комплексы, в том числе ставшие визитной карточкой КСИ, так и строящиеся объекты, которые уже успели приобрести популярность у покупателей. Мы увидели, как создаются современные пространства для жизни, где каждая деталь — от общественного туалета и лапомойки до колясочных и велосипедных — продумана для вашего комфорта.

ЖК «Росгартен» : когда история встречается с современностью

Первой точкой маршрута стал уютно расположившийся на берегу Нижнего озера жилой комплекс «Росгартен» — настоящая архитектурная жемчужина города. Земля, на которой он возведён, помнит гончарные мастерские средневекового Кёнигсберга и элегантный пансионат «Королевский сад», открытки с изображением которого разлетались по всей стране.

«На этом месте с XIII по XV век располагалась гончарная мастерская, которая обеспечивала Кёнигсберг всеми глиняными изделиями, начиная от ложек и вилок. Здесь же забирали глину. А всё, что было браком, они засыпали в место, где забирали глину. И мы откопали целую яму с гончарными изделиями. Огромный каталог был составлен», — рассказал руководивший проектом Алексей Распопов.

фасады с ручной росписью, на которые художника вдохновила история города,

продуманные общественные пространства, включая впервые предусмотренные застройщиком общественные санузлы,

видовые квартиры, из окон которых озеро и город предстают как на ладони.

ЖК «Невский парк»

: зелёный оазис на въезде в город

Сегодня здесь гармонично соединились:

Этот масштабный проект — пример того, как можно создать комфортную среду в условиях плотной городской застройки. 32 дома, постепенно «поднимающиеся» от 9 до 19 этажей, образуют настоящий парк с:

системой дворов-«лоскутков», где каждый ребёнок найдёт свою любимую площадку,

крытыми беседками, где можно пообщаться, укрывшись от солнца или дождя,

инновационной инфраструктурой (предусмотрены в том числе зарядки для электромобилей и веломастерские),

социальными объектами, включая переданный городу участок под детский сад.

«Запланировано много разных вещей. А чип один. Мы хотим, чтобы дети могли спокойно перемещаться по всему комплексу между разными локациями», — рассказал Алексей Распопов.

ЖК «Парад» — элегантный курортный квартал

Компания «КалининградСтройИнвест» также. В Светлогорске и Пионерском реализуются проекты, сочетающие преимущества курортного расположения с современной городской инфраструктурой и высоким уровнем комфорта.

Расположенный в пяти минутах ходьбы от моря — в самом центре Пионерского — жилой квартал класса комфорт плюс «Парад» включает 17 пятиэтажных домов с современной планировкой.

Ключевые особенности:

Архитектура: 5-этажные дома с лифтами и цокольными этажами, где расположены двухуровневые квартиры.

Инфраструктура:

пешеходная улица с кафе, магазинами и ремесленными мастерскими,

уютные дворы с фонтанами и водными зонами отдыха,

детские площадки, вынесенные подальше от окон,

подземный паркинг.

Сроки реализации — поэтапный ввод в течение 5-7 лет.

«Парад» — отличный выбор для тех, кто ценит близость к морю и курортную атмосферу. Это не просто ещё одна локация, а новая точка притяжения, которая изменит архитектурный облик города. На центральной площади комплекса запланирован большой фонтан, который станет ярким местом встреч для жителей и гостей Пионерского.

ЖК «Клевер» — два курорта в одном

В самом сердце курортного края — ровно между Пионерским и Светлогорском — возводится ЖК «Клевер». Локацию выгодно выделяет то, что в распоряжении жильцов комплекса будет инфраструктура сразу двух курортных городов.

«Клевер» — это пять 5-этажных домов рядом с песчаным пляжем.

Здесь каждый день — как маленький отпуск! Дети будут бегать по безопасным дворам без машин, играть на современных площадках, которые компания выбирала, ориентируясь на предпочтения маленьких жителей. Взрослые смогут наслаждаться тишиной и покоем, зная, что все необходимое — магазины, кафе, развлечения — есть в двух шагах.

Застройщик традиционно позаботился о каждой мелочи:

просторные кладовые для хранения вещей,

удобные колясочные и велосипедные,

127 машиномест по периметру,

стильные общественные пространства, где приятно проводить время.

Апарт-отель «Панорама»

— премиум-сервис у воды







Апарт-отель «Панорама» на 104 апартамента возводится на первой береговой линии и готов предложить покупателям по-настоящему высокий уровень комфорта.

Современные решения

Пространство: атриум со стеклянной крышей высотой 5 этажей создаёт ощущение простора.

Апартаменты — от компактных студий до просторных многокомнатных вариантов.

Инфраструктура:

собственный оборудованный спуск к морю,

большой ресторан на первом этаже,

эксплуатируемая крыша с зоной отдыха,

ресепшн,

два лифта, в том числе панорамный.

Проект подойдёт тем, кто рассматривает недвижимость у моря как инвестицию или место для сезонного отдыха.

Жилой дом «Палатиум» — самый дорогой объект «КалининградСтройИнвеста» на текущий момент — возводят в живописном сосновом лесу на ул. Нахимова в Светлогорске, на первой линии от моря.

«Здесь решает вид. По всему периметру дома открытые большие балконы, из которых можно сделать настоящую зону отдыха. Шезлонг можно поставить, мягкие кресла», — отметил руководитель отдела продаж «КалининградСтройИнвест» Дмитрий Чуприна.

Объект заслужил звание «образца бескомпромиссного премиум класса», сочетающего в себе выдающуюся архитектуру и инновационные решения для комфортной жизни. Это не просто недвижимость, это воплощение мечты о безупречной жизни на берегу Балтийского моря. Не случайно и название (с латинского Palatium переводится как дворец).

Здесь вы сможете:



просыпаться под шум сосен,

пить кофе и загорать на шезлонге на своём балконе с видом на море,

устраивать вечерние киносеансы на собственной крыше-террасе с зоной барбекю,

прогуливаться зимой с комфортом по дорожкам с подогревом.

67 комфортных квартир в двух секциях, которые спроектировал лично руководитель холдинга Павел Макаров,

подземный паркинг на 40 автомобилей,

37 просторных кладовых — место для всего, что делает жизнь удобнее.

Будущих владельцев ждут:

Завершить строительство планируют уже в текущем году, а передать ключи собственникам — к весне 2026-го.

Многие сотрудники «КалининградСтройИнвест» покупают квартиры для себя и детей в своей компании, ведь они знают, как, из чего и кем построены эти дома. Важно, что застройщик «не бросает» свои объекты и после завершения гарантийного срока. Все вопросы, связанные с благоустройством, ремонтом и обслуживанием территорий, решаются оперативно. Кроме того, в каждый следующий объект стараются привнести что-то новое, не забывая о уже хорошо зарекомендовавших себя приёмах.

Именно умелое сочетание исторического контекста, традиций и инноваций позволяет компании «КалининградСтройИнвест» создавать знаковые объекты на рынке недвижимости региона на протяжении уже более 29 лет.

ЖК «Невский парк» II этап Дом № 2 уч.1: застройщик АО СЗ Конкорд, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

ЖК «Невский парк» VI этап Дом № 2 уч. 1: застройщик АО СЗ Конкорд, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

ЖК «Невский парк» (уч.8-9 дом 1): застройщик АО СЗ Стройкомплект-Коммерц, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

ЖК «Невский парк» (уч.8-9 дом 2): застройщик АО СЗ Стройкомплект-Коммерц, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

ЖК «Парад» Дом № 4: застройщик ООО СЗ Планета, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

ЖК «Парад» Дом № 3: застройщик ООО СЗ Планета, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

ЖД «Палатиум»: застройщик АО СЗ Стрела, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

Апарт-отель «Панорама»: застройщик АО СЗ Артстрой, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

ЖК «Клевер» Дом № 4: застройщик АО СЗ Лидер, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке

ЖК «Клевер» Дом № 4: застройщик АО СЗ Лидер, с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке



Фото: Александр Подгорчук