«Россети Янтарь Энергосбыт» взыскал с базы отдыха «Фишдорф» более 9 млн рублей

«Россети Янтарь Энергосбыт» взыскал с базы отдых «Фишдорф» более 9 млн рублей за нецелевое использование электричества.

Владелец загородного комплекса экономил на коммунальных платежах незаконным способом: использовал электроэнергию для бизнеса, а оплачивал по тарифу для населения.

Факт нецелевого использования электричества энергетики выявили в ходе рейда в Полесском округе. Результаты проверок направили в полицию и сделали перерасчёт.

Недобросовестных бизнесменов перевели на тариф для «прочих потребителей». Суд встал на сторону энергетиков и взыскал с базы отдыха «Фишдорф» в пользу «Россети Янтарь Энергосбыт» более 9 млн рублей.

По закону тариф для населения не предназначен для извлечения прибыли, а предприниматели должны заключать новый договор энергоснабжения.

Рейды по выявлению «скрытых коммерсантов» будут продолжены. Нарушителям грозят не только финансовые траты. Недобросовестных бизнесменов также могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Оформить договорные отношения с применением соответствующего тарифа владельцы жилых помещений, в которых ведется коммерческая деятельность, могут в офисах компании или через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (4012) 605-794.