«Билайн» и «Кибердом» займутся цифровой грамотностью МСБ

«Билайн бизнес» объявляет о старте долгосрочного партнерства с проектом CyberLink, направленного на просвещение в области кибербезопасности и выстраивания киберустойчивости малого и среднего бизнеса к хакерским атакам и взломам. CyberLink — проект «Кибердома».

Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности. Проект включает регулярные обучающие мероприятия, консультации и нетворкинг для предпринимателей и ИТ-специалистов из разных сфер.

Партнерство также предполагает организацию закрытых встреч и конференций для обсуждения актуальных вопросов кибербезопасности, методов оценки рисков и выбора оптимальных решений для защиты бизнеса. В сообществе будут детально разбирать успешные кейсы по внедрению решений в области кибербезопасности в условиях ограниченных бюджетов.

Первой офлайн-встречей станет конференция 26 августа 2025 года, которая пройдет в Москве в «Кибердоме». Мероприятие соберет более 200 представителей бизнеса и экспертов отрасли, они обсудят вызовы цифровой трансформации и реальные инструменты защиты.


Сергей Субботин, директор по маркетингу «Билайн бизнес»:

«Мы понимаем важность надежного цифрового пространства для успешного развития бизнеса наших клиентов. Сотрудничество с проектом CyberLink позволяет нам внести вклад в укрепление позиций малого и среднего предпринимательства, предоставляя уникальные ресурсы и опыт в вопросах кибербезопасности».

Сергей Калмыков, генеральный директор «Кибердома»:

«Малому и среднему бизнесу сегодня непросто — кибератаки стали ежедневной реальностью. Мы запустили проект CyberLink, чтобы помочь предпринимателям разобраться в вопросах кибербезопасности и выстроить понятную, работающую стратегию защиты. Для нас важно, что на самом старте проекте нас поддерживает „Билайн бизнес“, это говорит о том, что проект важен для индустрии. Участники проекта получают доступ к сообществу „Кибердома“: это эксперты по информационной безопасности, разработчики, „белые“ хакеры — те, кто знает, что такое результативная защита в цифровом пространстве. Мы создали проект, где можно не только получить актуальные знания, но и оперативно найти ответы на конкретные запросы, свериться с практиками коллег и быть на шаг впереди киберугроз».

