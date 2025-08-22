Big data T2: женщины из Калининграда путешествуют чаще, чем мужчины

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал данные по перемещениям абонентов в крупные туристические города с мая по конец июля 2025 года. Исследование показало, что в этом туристическом сезоне среди путешествующих из Калининграда на 10% больше женщин. Самые популярные направления — Петербург и Москва.

Согласно big data T2, из Калининграда чаще всего ездят в Санкт-Петербург (47%) и Москву (41%), с большим отрывом в топ востребованных дестинаций также вошли Сочи, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Самая активная возрастная группа туристов — от 35 до 44 лет, на втором месте граждане от 45 до 54 лет, на третьем — лица от 25 до 34 лет. Реже других покидали город несовершеннолетние жители.

При этом сам Калининград занимает лидирующие позиции в рейтинге посещаемых городов России. С начала туристического сезона здесь побывали жители 65 субъектов РФ. Чаще всего сюда приезжают из Москвы и Московской области — 30% гостей, далее следуют Петербург и Ленинградская область — 14%, Нижегородская область — 6 %. Также количественно выделяется группа туристов из Челябинской области, Пермского края, Свердловской и Воронежской областей. Самые редкие визитеры — из Алтайского края и Еврейской автономной области. Что качается возрастных характеристик, больше половины составляют граждане от 35 до 54 лет — их 58%. Меньше всего несовершеннолетних и пенсионеров — по 5%. По гендерному признаку среди гостей преобладают женщины — их 58%.

Напомним, недавно оператор обновил платформу о путешествиях: теперь туристам доступны готовые маршруты по всей России. Гостям Калининградской области предлагают изучить уникальные историко-архитектурные и природные памятники региона: полюбоваться видами Куршской косы с самой живописной смотровой площадки — на высоте Эфа, попробовать себя в роли смотрителя старинного маяка Риндерорта, поймать волну на Балтике или отправиться в настоящее путешествие во времени. Например, окунуться в атмосферу Средневековья на востоке области — увидеть руины орденской крепости-Замка Рагнит, основанной в 1289, а после узнать рецепт знаменитого сыра «Тильзитер» на экскурсии по семейной сыроварне, где абонентов T2 ждет выгодное предложение.

Платформа от T2 поможет не только составить подробный план поездки, но и предложит полезные опции от партнеров — от скидок на развлечения и рестораны до услуг страхования и автоконсьержа. Клиенты T2 могут делиться впечатлениями онлайн на каждом из маршрутов. Для этого оператор планомерно развивает мобильную сеть в Калининградской области. С начала года новые базовые станции запущены в Калининграде и районных центрах: Советске, Черняховске, Гусеве, Балтийске, Зеленоградске, Светлом и поселке Краснознаменское, а также в малых населенных пунктах — Калинково, Славянское, Тимофеевка и Богатово.

Источник фото: Shutterstock, автор AGITA LEIMANE.