В Калининграде группа «Эталон» приступает к редевелопменту сквера у КМРК

Реновацией сквера в районе перекрёстка Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской в Калининграде займётся группа компаний «Эталон», реализовавшая ряд инвестпроектов в Москве, Санкт-Петербурге, а также в нескольких российских регионах, включая Татарстан, Новосибирскую, Тюменскую и Омскую области. О начале работы в самой западной области России в интервью «Коммерсанту» рассказал президент ГК «Эталон» Михаил Бузулуцкий, назвавший Калининград «территорией стратегического интереса».

Бузулуцкий рассказывает, что, помимо заявленного проекта в Отрадном, группа «Эталон» приступила к реализации проекта по обновлению одного из исторических скверов в центре Калининграда. Территория рядом с Калининградским морским рыбопромышленным колледжем в разные годы была ярмарочной площадью, местом расположения пожарного пруда, а с 1973 года — городским сквером. Однако в последние десятилетия это пространство деградировало, благоустройство было постепенно разрушено, и площадь использовалась пешеходами исключительно с целью транзита.

По словам Бузулуцкого, на месте утраченного благоустройства инвестор планирует воссоздать сквер уже ближайшее время. После работ по реновации он должен стать «естественной частью повседневной жизни» и «местом, куда захочется возвращаться».


Руководитель ГК «Эталон» также отметил, что калининградский проект предусматривает исключительно благоустройство, которое станет «важным фактором комфорта и качества жизни» в городе. Он считает общественные городские пространства стратегической инвестицией в развитие городской среды, за счёт чего будет повышаться качество жизни горожан. Создание новой качественной городской территории, повышающей комфорт для жителей, по словам Бузулуцкого, будет повышать туристическую и инвестиционную привлекательность Калининграда.

У ГК «Эталон» уже есть опыт реализации подобных проектов — например, деловой квартал в Алексеевском районе Москвы. Учитывая влияние благоустройства на «оживление» общественной жизни, инвесторы намерены развивать этот подход и в Калининграде.

Сквер в районе КМРК — это центральная городская территория, которая в последние десятилетия пришла в упадок, утратив общественную значимость и рекреационный функционал. Задача ГК «Эталон», по словам Михаила Бузулуцкого, создать на месте депрессивной площади современное, многофункциональное пространство, доступное для горожан и гостей города в течение всего года. В этом контексте Калининград, как надеется инвестор, может стать примером урбанистической трансформации, сочетающей историческое наследие и современные стандарты благоустройства.


