В Сочи определили победителей архитектурно-девелоперской Премии REPA

26 июня в Сочи состоялась торжественная церемония награждения международной архитектурно-девелоперской Премии REPA (Real Estate Property Awards), определяющей лучшие проекты и ключевых игроков рынка недвижимости. В ней приняло участие более 300 объектов со всей й России. С работами можно ознакомиться на сайте.

Победителями в 44 номинациях Премии REPA стали ведущие российские девелоперы и архитектурные бюро. Яркие проекты Премии 2025 года:

Победитель номинации «Комплексное развитие территорий» — проект «ЗИЛАРТ» от «Группы ЛСР». Это настоящий «город в городе», где есть все для комфортной жизни: от детских садов и бульваров до торгового центра и музея.

Комплекс-набережная «Новая Ривьера» от ГК «ДЕСО» — финалист номинации «Комплексное развитие территорий». Возрождающий курортное сердце Сочи проект объединяет три пляжа, курортную инфраструктуру и LOTTE Sochi Hotel. Все вместе — удачный союз традиций, природы и архитектурных решений.

Победитель в номинации «Концепция жилого комплекса: комфорт-класс» — «Пулково Lake» от «Группы ЛСР». Малоэтажный ЖК с квартирами с патио и каминами, отличающийся своим расположением на берегу водоема. Особенности объекта: всесезонный парк и набережная с причалом для сапов.

OCTOBER GROUP представили сразу два проекта-победителя. В проекте «Stories на Мосфильмовской» предусмотрены премиальные опции: пентхаусы, террасы, дизайнерские лобби, приватный сад и кинотеатр на крыше. А клубный дом «KING & SONS» отличился резиденциями с личными террасами и квартирами с патио.

Специальный диплом «Концепция «Город в городе» получили AVA Group за проект «Городской бор». Его квартальный принцип строительства и развитая инфраструктура формируют новую точку роста города.

Ярким событием этого года стало учреждение новой номинации «Деревянное домостроение», ставшее возможным благодаря партнерству с компанией BN Group. Ольга Нерушева, заместитель генерального директора BN Group, подробно объяснила значение этого шага: «эта инициатива направлена на поддержку и популяризацию деревянного домостроения — одного из самых актуальных направлений современного строительства». В этой номинации победил проект «Успенские сосны» от итальянского архитектора Джузеппе Арноне (Arno Architetture). Этот дом с ярким «характером» отражает узнаваемый почерк мастера в работе с деревом.

Церемония награждения REPA 2025 стала доказательством устойчивости и динамичного развития российского рынка недвижимости. В августе стартовал прием заявок на Премию REPA следующего сезона. Все подробности о победителях, условиях участия и номинациях доступны на официальном сайте.