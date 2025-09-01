В Сочи определили победителей архитектурно-девелоперской Премии REPA

26 июня в Сочи состоялась торжественная церемония награждения международной архитектурно-девелоперской Премии REPA (Real Estate Property Awards), определяющей лучшие проекты и ключевых игроков рынка недвижимости. В ней приняло участие более 300 объектов со всей й России. С работами можно ознакомиться на сайте.

Победителями в 44 номинациях Премии REPA стали ведущие российские девелоперы и архитектурные бюро. Яркие проекты Премии 2025 года:

  • Победитель номинации  «Комплексное развитие территорий» — проект «ЗИЛАРТ» от «Группы ЛСР». Это настоящий «город в городе», где есть все для комфортной жизни: от детских садов и бульваров до торгового центра и музея.

  • Комплекс-набережная «Новая Ривьера» от ГК «ДЕСО» — финалист номинации «Комплексное развитие территорий». Возрождающий курортное сердце Сочи проект объединяет три пляжа, курортную инфраструктуру и LOTTE Sochi Hotel. Все вместе — удачный союз традиций, природы и архитектурных решений.

  • Победитель в номинации «Концепция жилого комплекса: комфорт-класс» — «Пулково Lake» от «Группы ЛСР». Малоэтажный ЖК с квартирами с патио и каминами, отличающийся своим расположением на берегу водоема. Особенности объекта: всесезонный парк и набережная с причалом для сапов.

  • OCTOBER GROUP представили сразу два проекта-победителя. В проекте «Stories на Мосфильмовской» предусмотрены премиальные опции: пентхаусы, террасы, дизайнерские лобби, приватный сад и кинотеатр на крыше. А клубный дом «KING & SONS» отличился резиденциями с  личными террасами и квартирами с патио. 

Специальный диплом «Концепция «Город в городе» получили AVA Group за проект «Городской бор». Его квартальный принцип строительства и развитая инфраструктура формируют новую точку роста города.

Ярким событием этого года стало учреждение новой номинации «Деревянное домостроение», ставшее возможным благодаря партнерству с компанией BN Group. Ольга Нерушева, заместитель генерального директора BN Group, подробно объяснила значение этого шага: «эта инициатива направлена на поддержку и популяризацию деревянного домостроения — одного из самых актуальных направлений современного строительства». В этой номинации победил проект «Успенские сосны» от итальянского архитектора Джузеппе Арноне (Arno Architetture). Этот дом с ярким «характером» отражает узнаваемый почерк мастера в работе с деревом.

Церемония награждения REPA 2025 стала доказательством устойчивости и динамичного развития российского рынка недвижимости. В августе стартовал прием заявок на Премию REPA следующего сезона. Все подробности о победителях, условиях участия и номинациях доступны на официальном сайте.



Реклама. ООО «РЕПА ИВЕНТ», ИНН 9718227149
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter