Гинеколог-репродуктолог из клиники «Мать и Дитя» проведёт онлайн-приём

«Клиника Эксперт» предоставит возможность получить онлайн-консультацию ведущего специалиста сети клиник «Мать и Дитя» — Марии Владимировны Борец. Встреча предназначена для женщин, столкнувшихся с проблемами бесплодия и невынашивания беременности.

Борец Мария Владимировна — заместитель генерального директора клиники «Мать и Дитя» г. Санкт-Петербурга, врач- акушер-гинеколог, репродуктолог с многолетним опытом работы в области лечения бесплодия и ведения сложных случаев невынашивания беременности.

10 сентября с 15:00 до 17:00 Мария Владимировна проведет персональные 30-минутные онлайн-консультации в формате видеозвонка.


В рамках консультации вы сможете:

  • Получить квалифицированную оценку вашей медицинской ситуации по вопросам бесплодия и невынашивания беременности.
  • Показать специалисту имеющиеся медицинские документы: результаты анализов, протоколы ЭКО, заключения УЗИ и другие выписки.
  • Обсудить с доктором тактику дальнейших действий и план обследования.
  • Получить рекомендации о необходимости очного приема в «Клинике Эксперт» в Калининграде для углубленной диагностики и лечения.

Этот формат идеально подходит для:

  • Женщин, планирующих беременность и столкнувшихся с трудностями.
  • Пациентов, желающих получить «второе мнение» по установленному диагнозу или рекомендованному лечению.
  • Тех, кто ищет эксперта в области репродуктивного здоровья для курации своего случая.

Условия проведения:

Дата: 10 сентября 2024 года (вторник)
Время проведения: с 15:00 до 17:00
Длительность одной консультации: 30 минут.
Формат: онлайн (видеоконференция).

Количество доступных слотов ограничено. Запись производится строго по предварительной регистрации.

Обращаем ваше внимание: Консультация носит рекомендательный характер. Для постановки окончательного диагноза и назначения лечения может потребоваться очный прием и дополнительное обследование.

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.
 Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Справка

Реклама. ООО «Клиника Эксперт Калининград». ИНН 3900032145
