Гинеколог-репродуктолог из клиники «Мать и Дитя» проведёт онлайн-приём

«Клиника Эксперт» предоставит возможность получить онлайн-консультацию ведущего специалиста сети клиник «Мать и Дитя» — Марии Владимировны Борец. Встреча предназначена для женщин, столкнувшихся с проблемами бесплодия и невынашивания беременности.

Борец Мария Владимировна — заместитель генерального директора клиники «Мать и Дитя» г. Санкт-Петербурга, врач- акушер-гинеколог, репродуктолог с многолетним опытом работы в области лечения бесплодия и ведения сложных случаев невынашивания беременности.

10 сентября с 15:00 до 17:00 Мария Владимировна проведет персональные 30-минутные онлайн-консультации в формате видеозвонка.





В рамках консультации вы сможете:

Получить квалифицированную оценку вашей медицинской ситуации по вопросам бесплодия и невынашивания беременности.

Показать специалисту имеющиеся медицинские документы: результаты анализов, протоколы ЭКО, заключения УЗИ и другие выписки.

Обсудить с доктором тактику дальнейших действий и план обследования.

Получить рекомендации о необходимости очного приема в «Клинике Эксперт» в Калининграде для углубленной диагностики и лечения.

Этот формат идеально подходит для:

Женщин, планирующих беременность и столкнувшихся с трудностями.

Пациентов, желающих получить «второе мнение» по установленному диагнозу или рекомендованному лечению.

Тех, кто ищет эксперта в области репродуктивного здоровья для курации своего случая.

Условия проведения:

Дата: 10 сентября 2024 года (вторник)

Время проведения: с 15:00 до 17:00

Длительность одной консультации: 30 минут.

Формат: онлайн (видеоконференция).

Количество доступных слотов ограничено. Запись производится строго по предварительной регистрации.

Обращаем ваше внимание: Консультация носит рекомендательный характер. Для постановки окончательного диагноза и назначения лечения может потребоваться очный прием и дополнительное обследование.

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— через сайт клиники,

— в группе ВКонтакте,

— в Телеграм-канале.

Калининград, ул. Букетная, 2





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА