В Калининграде продают восстановленные айфоны под видом новых

В последнее время калининградцы всё чаще жалуются на обман при покупке дорогостоящей техники: под видом «новых» им продают восстановленные айфоны — это не подделка, а отремонтированный оригинал, например, с замененным корпусом или батареей.

О том, что это за устройства, как отличить их от новых и не переплатить за «скидку», рассказывает Николай Шукайлов, руководитель направления трейд-ин kdmarket.ru.

— Николай, давайте начнём с простого: что вообще значит «восстановленный iPhone»?

— Возьмём телефон, который уже был в использовании. У него мог сломаться экран, батарея или другая деталь. Его отправляют на ремонт, меняют повреждённый элемент или ставят новый корпус, кладут в коробку и снова продают. То есть восстановленный айфон — это не подделка, это оригинальный аппарат, просто у него уже была «жизнь» до вас.

— Тогда почему вокруг них столько негатива?

— Потому что всё упирается в честность магазинов. Восстановленный телефон сам по себе — это неплохо. Apple даже официально продаёт такие устройства, и на них есть гарантия. Проблема начинается, когда вам говорят, что этот айфон — новый, а на самом деле он восстановленный.





— Давно ли такие телефоны появились на калининградском рынке?

— Тут всё просто: есть компании и частники, которые закупают восстановленные аппараты оптом за границей. Потом их везут в Россию и продают. Некоторые магазины честно говорят, что телефон восстановленный, и поэтому на него такая низкая цена. А кто-то специально скрывает эту информацию, чтобы продать такое устройство с большой наценкой, то есть по цене нового.

— Как понять, что перед вами восстановленный айфон, а не новый?

— Есть несколько простых способов отличить новый телефон от восстановленного. Во-первых, проверить номер модели. Зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве». Первая буква номера расскажет правду: M — новый iPhone, F — восстановленный, N — выдавался взамен по гарантии. Во-вторых, серийный номер должен совпадать в трёх местах: на коробке, в настройках и на лотке SIM-карты. А иногда все сразу понятно по внешнему виду устройства: западают кнопки, есть пыль под стеклом или, например, не работают Face ID/Touch ID.

— И последний вопрос: как не купить «кота в мешке»?

— Главное — покупать технику в надежных магазинах, которые давно на рынке и зарекомендовали себя как надежного ритейлера. Нужно понимать, что скидка на новый айфон не может достигать десятков тысяч рублей. И если вам продают новое устройство по цене б/у, то вас нагло обманывают.