Бесплатные встречи: как начать профессиональный путь в психологии в Калининграде

Мало кому удается стать хорошим психологом до 25 лет. И, вообще, сейчас есть тенденция получать новую профессию в области психологии, не тогда, когда ты только закончил школу, а тогда, когда тебе уже за 40 и ты состоялся в другой области. Почему так?

На этот вопрос отвечает доктор психологических наук, профессор, руководитель программ ДПО по практической и клинической психологии — Алла Лифинцева.

«Дело в том, что живая психология (не экспериментальная, а практика работы с людьми) — это не просто работа с информацией, протоколами или алгоритмами, а встреча одного человека с другим, и к этой встрече можно быть готовым только тому, кто обладает знаниями и определенным уровнем эмоциональной, этической и смысловой зрелости. Эту зрелость, к сожалению или к счастью, мы приобретаем только с жизненным опытом. Молодое поколение часто живет идеями о собственном всесилии и всемогуществе (все возможно, только захоти и все получится и т.д.), однако в случае человеческих страданий важен опыт проживания собственного бессилия, потерь, разочарований, признания собственных ограничений. Психология часто начинается там, где человек перестаёт искать ответы во внешнем мире и начинает слушать внутренние порывы, у него появляется интерес к разным смыслам, отношениям, душевным переживаниям. Этот разворот внутрь дает возможность проявлять эмпатию к другим людям и помогать им справляться с собственными страданиями. Способность эмоционально выдерживать другого, удерживаться от перевода чувств в действия, не оценивать и быть рядом с другим человеком: все это становится доступно только взрослому человеку. Я руковожу более 15 лет программами подготовки практических и клинических психологов в рамках получения новой специальности. 80% участников — это люди, которые уже прошли свой период молодости, это те, кто интересуется собой, у кого есть желание в чем-то разобраться и помочь другому человеку. Кроме того, молниеносные изменения в мире привели к тому, что уже зрелые люди нередко задумываются о смене профессии. И новым опытом достаточно часто становится именно психология».

Если вы хотите поменять траекторию своего жизненного и профессионального пути, то мы приглашаем вас на встречи, на которых расскажем о современной психологи, о путях освоения и перспективах этой профессии и почему она никогда не исчезнет, даже несмотря на появление нейросетей и искусственного интеллекта.

5 сентября — «Кто такой психолог в современном мире и как отличить психолога от шарлатана?»

11 октября — «Где работают современные психологи и как они помогают людям?»

1 ноября — «Психология и искусственный интеллект: почему психолог никогда не останется без работы?»

Ведущие: Алла Лифинцева, доктор психологических наук, профессор БФУ им. И. Канта; Антон Солдатов, кандидат исторических наук, практический психолог.

Участие бесплатное, начало в 19:00, регистрация по ссылке.

Адрес: Московский проспект, 14Б, 7-й этаж



18+