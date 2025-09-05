В сети «Билайн» заработали «белые списки» сервисов

В сети «Билайн» начал действовать перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.

Цель этого решения — обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайн»:

«Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности.

Мы первыми среди операторов начали говорить о такой возможности и рады, что в короткие сроки удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Уверен, что это решение обеспечит для наших клиентов комфорт и использование цифровых сервисов».

Какие сервисы уже включены в список:

«Билайн» — сайт и мобильное приложение

Госуслуги — все взаимодействия с государством

Госсервисы — обращения в ведомства и участие в выборах

Яндекс и Wildberries — такси, музыка, кино и доставка

«ВКонтакте» — социальная сеть, музыка, видео и мессенджер MAX

Другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяется, актуальная информация доступна на сайте и в приложении «Билайн»).

Как это работает

Если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из «белого списка» остаются доступными по умолчанию.

Фото Freepik

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter