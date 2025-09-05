В сети «Билайн» заработали «белые списки» сервисов

В сети «Билайн» начал действовать перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.

Цель этого решения — обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайн»:

«Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности. Мы первыми среди операторов начали говорить о такой возможности и рады, что в короткие сроки удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Уверен, что это решение обеспечит для наших клиентов комфорт и использование цифровых сервисов».

Какие сервисы уже включены в список:

«Билайн» — сайт и мобильное приложение

Госуслуги — все взаимодействия с государством

Госсервисы — обращения в ведомства и участие в выборах

Яндекс и Wildberries — такси, музыка, кино и доставка

«ВКонтакте» — социальная сеть, музыка, видео и мессенджер MAX

Другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяется, актуальная информация доступна на сайте и в приложении «Билайн»).





Как это работает

Если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из «белого списка» остаются доступными по умолчанию.



Фото Freepik