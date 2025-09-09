Инвестируй в будущее: найди свой образовательный путь в ККУ и КИУ

В Калининградском колледже управления и Калининградском институте управления продолжается набор абитуриентов на вакантные места по программам среднего профессионального и высшего образования. Если вы готовы учиться, развиваться и строить успешную карьеру, скорее заходите на наши сайты или звоните в приёмную комиссию — мы расскажем вам, как стать частью нашего студенческого сообщества!
В Калининградский колледж управления ведётся приём на базе 9 и 11 классов по широкому спектру специальностей, позволяющих получить востребованную профессию в различных сферах деятельности. Абитуриентам предлагаются следующие направления среднего профессионального образования:
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Банковское дело
- Реклама
- Сетевое и системное администрирование
- Информационные системы и программирование
- Издательское дело
- Землеустройство
Калининградский институт управления продолжает прием документов до 29 сентября на очно-заочную и заочную формы обучения по программам бакалавриата и магистратуры:
Бакалавриат:
- Государственное и муниципальное управление (профиль — Региональное и муниципальное управление)
- Экономика (профиль — Финансы и кредит)
- Менеджмент (профиль — Финансовый менеджмент)
- Юриспруденция (профиль — Гражданско-правовой)
- Государственное и муниципальное управление (профиль — Национальная безопасность)
Обучение в ККУ и КИУ — это доступно! Мы предлагаем гибкие условия оплаты: вы можете воспользоваться рассрочкой, оплатить обучение материнским капиталом, а также вернуть налоговый вычет. Кроме того, в институте и колледже действует система льгот для отдельных категорий абитуриентов.
Как подать документы?
Документы можно подать лично (в приемной комиссии), через личный кабинет на сайте, через портал «Госуслуги» или направить по почте — удобно и просто.
В ККУ и КИУ вы получите ценные знания, государственный диплом и востребованную профессию.
