Инвестируй в будущее: найди свой образовательный путь в ККУ и КИУ

В Калининградском колледже управления и Калининградском институте управления продолжается набор абитуриентов на вакантные места по программам среднего профессионального и высшего образования. Если вы готовы учиться, развиваться и строить успешную карьеру, скорее заходите на наши сайты или звоните в приёмную комиссию — мы расскажем вам, как стать частью нашего студенческого сообщества!

В Калининградский колледж управления ведётся приём на базе 9 и 11 классов по широкому спектру специальностей, позволяющих получить востребованную профессию в различных сферах деятельности. Абитуриентам предлагаются следующие направления среднего профессионального образования:

  • Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
  • Банковское дело
  • Реклама
  • Сетевое и системное администрирование
  • Информационные системы и программирование
  • Издательское дело
  • Землеустройство
Обратите внимание на сроки подачи документов на поступление: для специальности «Реклама» последний день приема — 20 ноября, для остальных специальностей — 25 ноября. Зачисление на вакантные места в день подачи документов на поступление.


Калининградский институт управления продолжает прием документов до 29 сентября на очно-заочную и заочную формы обучения по программам бакалавриата и магистратуры:

Бакалавриат:

  • Государственное и муниципальное управление (профиль — Региональное и муниципальное управление)
  • Экономика (профиль — Финансы и кредит)
  • Менеджмент (профиль — Финансовый менеджмент)
  • Юриспруденция (профиль — Гражданско-правовой)
Магистратура:

  • Государственное и муниципальное управление (профиль — Национальная безопасность)

Обучение в ККУ и КИУ — это доступно! Мы предлагаем гибкие условия оплаты: вы можете воспользоваться рассрочкой, оплатить обучение материнским капиталом, а также вернуть налоговый вычет. Кроме того, в институте и колледже действует система льгот для отдельных категорий абитуриентов.


Как подать документы?

Документы можно подать лично (в приемной комиссии), через личный кабинет на сайте, через портал «Госуслуги» или направить по почте — удобно и просто.

В ККУ и КИУ вы получите ценные знания, государственный диплом и востребованную профессию.

Контакты приёмной комиссии ККУ:

г. Калининград, ул. Баженова, 4
Телефон: 8 (4012) 55-73-82 /8 (4012) 50-89-40

Обособленное подразделение (г. Советск):
ул. Школьная, 15.Телефон: 8-963-291-63-72

Режим работы приёмной комиссии:
Понедельник—пятница: с 9:00 до 17:00
Суббота — воскресенье — выходные дни

Станьте частью успешной команды профессионалов! Присоединяйтесь и управляйте будущим вместе с нами!

