Приёмная кампания–2025: подводим впечатляющие итоги

В 2025 году Западный филиал Президентской академии установил новые рекорды.

Подано более 15 000 заявлений — рост в 1,8 раза (на 75% больше, чем в прошлом году).
Количество заявлений на программы высшего образования увеличилось в 1,5 раза (на 50%).
Почти половина заявлений поступила от абитуриентов из других регионов.

Конкурс:
На программы высшего образования — в среднем 33,5 человека на место (в том числе на платное обучение — почти 10).
На программы СПО — 30 человек на место (в том числе на платное — 8).

  

Основные итоги кампании
100% выполнение контрольных цифр приёма на бюджетные места.
1469 человек стали студентами Президентской академии в Калининграде.
На программы бакалавриата и специалитета зачислены 531 абитуриент, из них 60% — на очную форму.
На программы СПО (очная форма) зачислены 830 студентов.

Самые востребованные направления
ВО: «Государственное и муниципальное управление», «Таможенное дело» и программы юридического профиля.
Средний балл ЕГЭ на бюджет — 76,3, самый высокий в регионе.
СПО: туризм и гостеприимство (полупроходной балл — 5), юриспруденция (5), ИТ (даже на платное — от 4,0), логистика (4,9).


Эти результаты подтверждают: мы создаём платформу для успешных и целеустремленных, для которых важно быть лучшим во всем.
Впереди - прием на заочную форму СПО.

Западный филиал РАНХиГС. Мы ближе, чем кажется.

Справка

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Западный филиал

г. Калининград, ул. Артиллерийская, 62
+7 (4012) 97 23 65
+7 (4012) 97 23 67
zf.ranepa.ru
Вконтакте
Реклама. Западный филиал РАНХиГС, ИНН 7729050901
