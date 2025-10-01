Приёмная кампания–2025: подводим впечатляющие итоги

В 2025 году Западный филиал Президентской академии установил новые рекорды.

Подано более 15 000 заявлений — рост в 1,8 раза (на 75% больше, чем в прошлом году).Количество заявлений на программы высшего образования увеличилось в 1,5 раза (на 50%).Почти половина заявлений поступила от абитуриентов из других регионов.На программы высшего образования — в среднем 33,5 человека на место (в том числе на платное обучение — почти 10).На программы СПО — 30 человек на место (в том числе на платное — 8).100% выполнение контрольных цифр приёма на бюджетные места.1469 человек стали студентами Президентской академии в Калининграде.На программы бакалавриата и специалитета зачислены 531 абитуриент, из них 60% — на очную форму.На программы СПО (очная форма) зачислены 830 студентов.ВО: «Государственное и муниципальное управление», «Таможенное дело» и программы юридического профиля.Средний балл ЕГЭ на бюджет — 76,3, самый высокий в регионе.СПО: туризм и гостеприимство (полупроходной балл — 5), юриспруденция (5), ИТ (даже на платное — от 4,0), логистика (4,9).Эти результаты подтверждают: мы создаём платформу для успешных и целеустремленных, для которых важно быть лучшим во всем.Впереди - прием на заочную форму СПО.

Западный филиал РАНХиГС. Мы ближе, чем кажется.