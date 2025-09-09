В БФУ им.И.Канта пройдёт Международная конференция по Первой мировой войне

11 сентября 2025 года на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта состоится международная научная конференция «Первая мировая война: события, люди, память», организуемая Российским военно-историческим обществом совместно с Университетом и Правительством Калининградской области.

Первая мировая война стала ключевым событием, переломным моментом в истории XX века. Конфликт, длившийся с 1914 по 1918 год, затронул 39 из 58 существовавших в то время независимых государств и привел к значительным политическим, социальным и экономическим изменениям в мире.

Конференция продолжает традицию научных форумов, посвященных Первой мировой войне. Особую значимость мероприятию придает место его проведения — регион, ставший 111 лет назад ареной ожесточенных боев и сохранивший память о тех драматических событиях.

В рамках конференции ученые обсудят стратегии, ключевые сражения, региональные особенности; влияние войны на политику, дипломатию и послевоенное устройство мира; судьбы солдат и мирного населения, повседневность войны, личные истории; политику памяти, образы войны в национальных нарративах России и других стран.

В качестве участников заявлены авторитетные эксперты в области международных отношений, известные историки, преподаватели высших учебных заведений и специалисты Государственного архива Калининградской области.

Трансляция конференция будет вестись в сетях Российского военно-исторического общества

