Официально и с огоньком: как прошло открытие дилерского центра BAIC

Важное событие для города и региона: в субботу в Калининграде открыл двери официальный дилерский центр «НФ-Моторс».

Мы рады представить бренд BAIC по-новому: современное пространство, высокий уровень сервиса и полный ассортимент популярных бензиновых автомобилей — от стильных седанов до вместительных кроссоверов.

Гостей встречали в атмосфере технологичности и комфорта: можно было не только осмотреть новинки в деталях, но и прокатиться, почувствовать управляемость, безопасность и удобство автомобилей BAIC.

Каждый гость стал частью праздника: кто-то выигрывал призы, кто-то наслаждался вкусными угощениями, и все — атмосферой большого старта.

Спасибо всем, кто пришёл и поверил в сильный, доступный, надёжный автомобиль.Это не просто открытие салона — это начало новой эры сервиса и мобильности в нашем регионе.

Добро пожаловать в официальный мир BAIC!