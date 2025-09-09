Официально и с огоньком: как прошло открытие дилерского центра BAIC

Важное событие для города и региона: в субботу в Калининграде открыл двери официальный дилерский центр «НФ-Моторс».

Мы рады представить бренд BAIC по-новому: современное пространство, высокий уровень сервиса и полный ассортимент популярных бензиновых автомобилей — от стильных седанов до вместительных кроссоверов.

Гостей встречали в атмосфере технологичности и комфорта: можно было не только осмотреть новинки в деталях, но и прокатиться, почувствовать управляемость, безопасность и удобство автомобилей BAIC.

Каждый гость стал частью праздника: кто-то выигрывал призы, кто-то наслаждался вкусными угощениями, и все — атмосферой большого старта.


Спасибо всем, кто пришёл и поверил в сильный, доступный, надёжный автомобиль.
Это не просто открытие салона — это начало новой эры сервиса и мобильности в нашем регионе.

Добро пожаловать в официальный мир BAIC!

Справка

НФ-Моторс Официальный дилер Baic в Калининграде

Гурьевский р-н, пос. Большое Исаково, ул. Калининградская, 37в/1
+7 (4012) 37 35 05
nf-baic.ru
Реклама. ООО «НФ-Моторс», ИНН 3900009298
