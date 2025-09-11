Фестиваль поп-культуры «Мультиверс Фест» возвращается в Калининград

20 и 21 сентября в ТРЦ «Европа», в атриуме «Москва», пройдёт третий по счёту фестиваль поп-культуры «Мультиверс Фест». В течение двух дней гостей ждут косплей, танцы, настольные и видеоигры, а также специальные программы для детей и подростков.

Специальные номинации

— это особая номинация фестиваля, посвящённая образам, связанным с российской культурой в самом широком смысле. Под эту категорию подходят герои мифологии народов России, персонажи отечественных мультфильмов и фильмов, известные писатели и поэты, исторические деятели, а также современные образы из игр, комиксов и популярной культуры, которые так или иначе отсылают к России. Организаторы отмечают, что для них важно подчеркнуть уникальность и богатство культурного кода нашей страны, поэтому каждый участник, выбравший такую тему для костюма, получит фирменную футболку с символикой «Мультиверс Фест 2025». А лучший образ в этой категории будет отмечен специальным призом от ТРЦ «Европа».

«Ностальгия года!» — специальный приз для лучшего образа, вдохновлённого поп-культурой 90-х и 2000-х годов. Это могут быть как герои «нулевых», так и культовые персонажи прошлых десятилетий — от Робокопа до Черепашек-ниндзя.

Работы участников оценит профессиональное жюри косплееров со всей России — от Барнаула до Санкт-Петербурга, а все победители получат памятные грамоты.

Программа фестиваля

20 сентября — Мультиверсия

Конкурс косплея и групповое дефиле

Конкурс кавер-танца

Выставка ретро-игр



Гостевое дефиле со зрителями



Игротека настольных игр



Турнир по «Камень-Ножницы-Бумага»

21 сентября — Детский день

Кей-поп вечеринка с танцами



Анимационная программа с любимыми героями



Детское костюмированное дефиле



Шариковый бар и сладкая вата



Большой сброс 2000 шаров (мероприятие проводится с учётом всех норм безопасности)

Начало программ в 13:00.

Детское косплей-дефиле

Приглашаем родителей и их детей принять участие в детском косплей-дефиле 21 сентября! Мы не ставим строгих условий по костюмам и образам — главное, чтобы детям было весело и комфортно. Можно подготовить номер или просто показать костюм под музыку, как в гостевом дефиле.

Все участники детского дефиле получат сувениры от «Мультиверса» и памятные фото. Желающих просим написать в личные сообщения организаторам, чтобы мы могли подготовить подарки и рассчитать количество участников. Подробности в группе фестиваля в ВК.

Возрастное ограничение: 6+

Вход для зрителей — свободный

Партнёры фестиваля

