Фестиваль поп-культуры «Мультиверс Фест» возвращается в Калининград

20 и 21 сентября в ТРЦ «Европа», в атриуме «Москва», пройдёт третий по счёту фестиваль поп-культуры «Мультиверс Фест». В течение двух дней гостей ждут косплей, танцы, настольные и видеоигры, а также специальные программы для детей и подростков.

Специальные номинации



«Русский косплей!» — это особая номинация фестиваля, посвящённая образам, связанным с российской культурой в самом широком смысле. Под эту категорию подходят герои мифологии народов России, персонажи отечественных мультфильмов и фильмов, известные писатели и поэты, исторические деятели, а также современные образы из игр, комиксов и популярной культуры, которые так или иначе отсылают к России. Организаторы отмечают, что для них важно подчеркнуть уникальность и богатство культурного кода нашей страны, поэтому каждый участник, выбравший такую тему для костюма, получит фирменную футболку с символикой «Мультиверс Фест 2025». А лучший образ в этой категории будет отмечен специальным призом от ТРЦ «Европа».



«Ностальгия года!» — специальный приз для лучшего образа, вдохновлённого поп-культурой 90-х и 2000-х годов. Это могут быть как герои «нулевых», так и культовые персонажи прошлых десятилетий — от Робокопа до Черепашек-ниндзя.

Работы участников оценит профессиональное жюри косплееров со всей России — от Барнаула до Санкт-Петербурга, а все победители получат памятные грамоты.

Программа фестиваля

20 сентября — Мультиверсия

  • Конкурс косплея и групповое дефиле

  • Конкурс кавер-танца

  • Выставка ретро-игр

  • Гостевое дефиле со зрителями

  • Игротека настольных игр

  • Турнир по «Камень-Ножницы-Бумага»

21 сентября — Детский день

  • Кей-поп вечеринка с танцами

  • Анимационная программа с любимыми героями

  • Детское костюмированное дефиле

  • Шариковый бар и сладкая вата

  • Большой сброс 2000 шаров (мероприятие проводится с учётом всех норм безопасности)

Начало программ в 13:00.

Детское косплей-дефиле

Приглашаем родителей и их детей принять участие в детском косплей-дефиле 21 сентября! Мы не ставим строгих условий по костюмам и образам — главное, чтобы детям было весело и комфортно. Можно подготовить номер или просто показать костюм под музыку, как в гостевом дефиле.

Все участники детского дефиле получат сувениры от «Мультиверса» и памятные фото. Желающих просим написать в личные сообщения организаторам, чтобы мы могли подготовить подарки и рассчитать количество участников. Подробности в группе фестиваля в ВК.

Возрастное ограничение: 6+
Вход для зрителей — свободный

Партнёры фестиваля
Kokoro, Yogurtissimo, «Лэтуаль», DUB, ECRU, MANGO  

Реклама. ИП Шкиндер Сергей Николаевич, ИНН 390705812590
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter