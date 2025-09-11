Фестиваль поп-культуры «Мультиверс Фест» возвращается в Калининград

20 и 21 сентября в ТРЦ «Европа», в атриуме «Москва», пройдёт третий по счёту фестиваль поп-культуры «Мультиверс Фест». В течение двух дней гостей ждут косплей, танцы, настольные и видеоигры, а также специальные программы для детей и подростков.
Специальные номинации
«Русский косплей!» — это особая номинация фестиваля, посвящённая образам, связанным с российской культурой в самом широком смысле. Под эту категорию подходят герои мифологии народов России, персонажи отечественных мультфильмов и фильмов, известные писатели и поэты, исторические деятели, а также современные образы из игр, комиксов и популярной культуры, которые так или иначе отсылают к России. Организаторы отмечают, что для них важно подчеркнуть уникальность и богатство культурного кода нашей страны, поэтому каждый участник, выбравший такую тему для костюма, получит фирменную футболку с символикой «Мультиверс Фест 2025». А лучший образ в этой категории будет отмечен специальным призом от ТРЦ «Европа».
«Ностальгия года!» — специальный приз для лучшего образа, вдохновлённого поп-культурой 90-х и 2000-х годов. Это могут быть как герои «нулевых», так и культовые персонажи прошлых десятилетий — от Робокопа до Черепашек-ниндзя.
Работы участников оценит профессиональное жюри косплееров со всей России — от Барнаула до Санкт-Петербурга, а все победители получат памятные грамоты.
Программа фестиваля
20 сентября — Мультиверсия
Конкурс косплея и групповое дефиле
Конкурс кавер-танца
Выставка ретро-игр
Гостевое дефиле со зрителями
Игротека настольных игр
Турнир по «Камень-Ножницы-Бумага»
21 сентября — Детский день
Кей-поп вечеринка с танцами
Анимационная программа с любимыми героями
Детское костюмированное дефиле
Шариковый бар и сладкая вата
Большой сброс 2000 шаров (мероприятие проводится с учётом всех норм безопасности)
Начало программ в 13:00.
Детское косплей-дефиле
Приглашаем родителей и их детей принять участие в детском косплей-дефиле 21 сентября! Мы не ставим строгих условий по костюмам и образам — главное, чтобы детям было весело и комфортно. Можно подготовить номер или просто показать костюм под музыку, как в гостевом дефиле.
Все участники детского дефиле получат сувениры от «Мультиверса» и памятные фото. Желающих просим написать в личные сообщения организаторам, чтобы мы могли подготовить подарки и рассчитать количество участников. Подробности в группе фестиваля в ВК.
Возрастное ограничение: 6+
Вход для зрителей — свободный
Партнёры фестиваля
