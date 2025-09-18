«КД Линза» улучшает уход за зрением от рождения, внедряет новые методы коррекции

Центр зрения «КД Линза» продолжает расширять спектр услуг, делая качественную диагностику и лечение зрения доступным всем возрастам — от новорождённых до взрослых пациентов. На базе клиники, расположенной в г. Калининграде на ул. Горького, 207, действует лицензия Л041‑01157‑39/02106174, что подтверждает соответствие стандартам и требованиям.
Детский приём: от первых дней и контроль миопии
«КД Линза» принимает малышей с рождения. Основное внимание уделяется раннему выявлению нарушений зрения, профилактике и контролю прогрессирования миопии.
В перечне методов:
-
подбор ортокератологических линз (ночные линзы);
-
подбор дефокусных мягких контактных линз;
-
подбор дефокусных очковых линз с доказанной эффективностью;
-
оптическая биометрия глаза для точного измерения параметров и прогнозирования.
Также проводится диагностика и лечение косоглазия: подбор очков, назначение окклюзии, аппаратное лечение, визуальная терапия. При необходимости — подбор контактных линз детям при миопии, астигматизме, гиперметропии.
Коррекция зрения: широкий ассортимент решений
Для детей и взрослых в клинике «КД Линза» доступны все основные виды коррекции зрения:
-
очки при миопии и гиперметропии;
-
решения для пресбиопии: прогрессивные линзы, офисные линзы;
-
призматическая коррекция при двоении;
-
подбор мягких контактных линз: при астигматизме (торические), при гиперметропии, мультифокальные линзы для пресбиопии, при миопии.
-
Возможность заказать контактные линзы и очки прямо в клинике, с учётом всех индивидуальных особенностей.
Диагностика и лечение заболеваний глаз
Клиника оснащена возможностями и специалистами для выявления и коррекции различных патологий:
-
катаракта, глаукома, патологии сетчатки и другие заболевания структур глаза;
-
приём нейроофтальмолога: выявление нарушений зрения, связанных с заболеваниями головного мозга, коррекция двоения, бинокулярные расстройства;
-
консультации офтальмохирурга и лазерного хирурга;
-
всё это — с индивидуальным подбором средств коррекции и учётом медицинской истории пациента.
Удобство для пациентов и контактная информация
Центр зрения «КД Линза» работает ежедневно с 9:00 до 20:00.
Адрес: г. Калининград, ул. Горького, 207.
Для записи доступны разные виды услуг: первичная консультация офтальмолога (детский и взрослый прием), подбор очков и контактных линз, подбор ортокератологических линз (ночные линзы), авторефрактометрия, биометрия, визуальная терапия, аппаратное лечение и др.
Телефоны:
+7 (4012) 373 302 (центр зрения).
+7 (4012) 373 301 (салон оптики).
Сайт: kdlinza.ru/clinic
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста