«КД Линза» улучшает уход за зрением от рождения, внедряет новые методы коррекции

Центр зрения «КД Линза» продолжает расширять спектр услуг, делая качественную диагностику и лечение зрения доступным всем возрастам — от новорождённых до взрослых пациентов. На базе клиники, расположенной в г. Калининграде на ул. Горького, 207, действует лицензия Л041‑01157‑39/02106174, что подтверждает соответствие стандартам и требованиям.

Детский приём: от первых дней и контроль миопии

«КД Линза» принимает малышей с рождения. Основное внимание уделяется раннему выявлению нарушений зрения, профилактике и контролю прогрессирования миопии.

В перечне методов:

подбор ортокератологических линз (ночные линзы);

подбор дефокусных мягких контактных линз;

подбор дефокусных очковых линз с доказанной эффективностью;

оптическая биометрия глаза для точного измерения параметров и прогнозирования.

Также проводится диагностика и лечение косоглазия: подбор очков, назначение окклюзии, аппаратное лечение, визуальная терапия. При необходимости — подбор контактных линз детям при миопии, астигматизме, гиперметропии.





Коррекция зрения: широкий ассортимент решений

Для детей и взрослых в клинике «КД Линза» доступны все основные виды коррекции зрения:

очки при миопии и гиперметропии;

решения для пресбиопии: прогрессивные линзы, офисные линзы;

призматическая коррекция при двоении;

подбор мягких контактных линз: при астигматизме (торические), при гиперметропии, мультифокальные линзы для пресбиопии, при миопии.

Возможность заказать контактные линзы и очки прямо в клинике, с учётом всех индивидуальных особенностей.

Диагностика и лечение заболеваний глаз

Клиника оснащена возможностями и специалистами для выявления и коррекции различных патологий:

катаракта, глаукома, патологии сетчатки и другие заболевания структур глаза;

приём нейроофтальмолога: выявление нарушений зрения, связанных с заболеваниями головного мозга, коррекция двоения, бинокулярные расстройства;

консультации офтальмохирурга и лазерного хирурга;

всё это — с индивидуальным подбором средств коррекции и учётом медицинской истории пациента.

Удобство для пациентов и контактная информация

Центр зрения «КД Линза» работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

Адрес: г. Калининград, ул. Горького, 207.

Для записи доступны разные виды услуг: первичная консультация офтальмолога (детский и взрослый прием), подбор очков и контактных линз, подбор ортокератологических линз (ночные линзы), авторефрактометрия, биометрия, визуальная терапия, аппаратное лечение и др.

Телефоны:

+7 (4012) 373 302 (центр зрения).

+7 (4012) 373 301 (салон оптики).

Сайт: kdlinza.ru/clinic





Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста