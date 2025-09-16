Яркое бизнес-событие в Светлогорске объединило более 2 тысяч гостей

Альфа-Конфа с каждым годом наращивает обороты — масштабное событие для бизнеса неизменно собирает полные залы. Звездные спикеры, впечатляющее светозвуковое шоу. Впрочем, обо всём по порядку.

Калининградские предприниматели начали собираться 10 сентября в «Янтарь-Холле» задолго до старта официальной программы.

Участники знакомились друг с другом, находили единомышленников, рассказывали о себе и тут же назначали бизнес-встречи.





Год назад Альфа-Конфа в Светлогорске собрала тысячу семьсот участников со всей области, теперь же ее и вовсе посетили более 2000 человек. Трибуны заполнены, словно перед концертом звезд, зрители держат в руках телефоны: снимают на память эффектное световое шоу, фотографируют полезные материалы и чек-листы с презентаций. И активно пишут свои вопросы в чат-бот, чтобы спикеры могли оперативно дать обратную связь. Прямо через бот, кстати, можно создать свою визитку — рассказать об услугах и завязать новые полезные знакомства.

О пользе объединения предпринимателей говорил спикер Владимир Волошин, сооснователь МойФитнес.рф, IRONSTAR и ROSA RUN: «Главный тренд — это тренд на объединение. Прошла эпоха „разделяй и властвуй“ — наступило время „объединяйся и процветай“. За 10 лет работы с коллегами таким образом мы нашли новых партнеров, которые готовы делиться своим опытом, передавать новые знания и, самое главное, улучшать качество своих продуктов и развивать людей, которые работают в операционных командах. 50% знаний мы можем получить друг от друга, еще 50% — из других внешних источников или академических программ, на которые идут учиться предприниматели. Сегодня стало модно и правильно инвестировать в свое личное развитие и получать новые знания на регулярной основе. Почему? Потому что когда развиваются люди, развивается и бизнес».

В свою очередь Владимир Волошин во время своего выступления на тему «Бизнес как спорт» поделился с участниками, как ставить и достигать большие цели, подкрепляя сказанное примерами из личного опыта.

Маркетолог звёзд и брендов Роман Тарасенко затронул не менее важную тему, которая волнует каждого предпринимателя: «Чего реально хочет клиент?». Cвоё выступление он посвятил «маркетингу ценностей». По словам Тарасенко, представители бизнеса выстраивают три составляющие: доверие, смысл и необходимость «донести это для клиента как ключевую ценность».





Спикер также рассказал, что отличие калининградского предпринимателя от других заключается в отсутствии «провинциального мышления». «Самодостаточность и определенная обособленность накладывают значительный отпечаток, и предприниматели ведут себя чуть более свободно, не оглядываясь на другие города», — пояснил он.

Региональный управляющий Альфа-Банка в Калининградской области Александр Красненков назвал и другую особенность предпринимателя из Калининграда — он никогда не стоит на месте: «У нас особенное ДНК сообщества предпринимателей. В Калининграде рождается много проектов, которые могут и конкурируют с федеральными. Основная особенность — наши предприниматели с этим ДНК идут вперед, несмотря на все вызовы».





После перерыва на обед и нетворкинг перед предпринимателями выступил реалити-бизнес-тренер и эксперт по построению продаж Владимир Якуба с темой «Почему продажи не растут? Реалити-разбор бизнеса». Спикер разбирал истории присутствующих в зале, поясняя, что пошло не так при общении с клиентами. Кроме того, он рассказал про реальные инструменты для бизнеса и как их можно применять на практике.

Сооснователь Школы управления Сколково и Sensemakers, соавтор программы «Тандемократия» Гор Нахапетян продолжил развивать тему объединения предпринимателей и подробно рассказал об алгоритмах построения идеального тандема с бизнес-партнером, а также пояснил, с кем стоит открывать своё дело.





На не менее важной способности предпринимателя — харизме лидера — заострила своё внимание режиссёр и продюсер, лауреат премии «Тэфи» Лина Арифулина. Способность бизнесмена вдохновлять и мотивировать других на основе своей личностной привлекательности, убедительности и сильных коммуникативных навыков может стать одной из предопределяющих ценностей при ведении собственного дела.





«Альфа-Конфа помогает зарядиться энергией и получить опыт от мастодонтов бизнеса — тех, кто уже создал большие группы компаний, свои бренды. Посмотреть, как это реализуется в современном мире. Все просто: то, что тебе понравилось, что твоё — надо брать и делать!» — рассказал участник мероприятия Владимир Гусев

«В прошлом году мы провели Альфа-Конфу в 50 городах нашей страны. Кто-то нашел новых партнеров, кто-то — новые идеи для развития бизнеса. Но самое главное, что каждый заряжается энергией и вдохновением. В эту Альфу-Конфу мы хотим погрузиться в бизнес-опыт предпринимателей, услышать их идеи, вопросы и вызовы. Каждый, кто пришел на неё с какой-то целью, точно уйдёт с результатами», — добавила директор малого бизнеса Альфа-Банка Екатерина Белик.





Альфа-Конфа будет продолжать своё путешествие по стране и дальше. Российские предприниматели в этом году смогут посетить событие для бизнеса в Пскове, Великом Новгороде, Владивостоке и других. Узнать, в каких городах пройдет ближайшая Альфа-Конфа, можно на сайте мероприятия.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.