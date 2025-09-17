T2 начисляет «гигабэк» на израсходованный трафик

T2, российский оператор мобильной связи, впервые на телеком-рынке запускает механику возврата процента от потраченного интернет-трафика. Гигабэк начисляется за пользование интернетом в выбранных абонентом категориях — от мессенджеров и соцсетей до онлайн-кинотеатров и маркетплейсов.

T2 выводит на рынок совершенно новый формат цифровой лояльности — сервис «Гигабэк»: возврат процента от потраченного трафика. Он работает по принципу банковского кешбэка, только вместо возврата рублей клиент получает обратно часть потраченных гигабайтов. Это первое в российском телекоме решение, которое превращает потребление интернета в источник вознаграждения. Чем больше абонент пользуется интернетом в выбранных категориях, тем больше гигабайтов ему возвращается. Так, гигабэк становится не просто сервисом, а принципиально новым явлением телеком-рынка. Он измеряется не в процентах скидки, а в реальном, полезном ресурсе, который можно потратить, обменять или передать.

Чтобы получать гигабэк, клиенту нужно своевременно оплачивать абонентскую плату и каждый календарный месяц выбирать две категории, по которым будет начисляться вознаграждение. Абоненты с активной подпиской MiXX могут выбирать еще две дополнительные категории ежемесячно. В список категорий входят мессенджеры, карты и навигация, социальные сети, музыка, маркетплейсы, видео и кино. Абонентам также доступна универсальная категория «на все». Она охватывает весь остальной трафик, кроме уже выбранных направлений.

Выбрать категории на следующий календарный месяц можно с 25-го числа текущего в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте Т2. А уже сейчас, с 17 сентября, абоненты могут выбрать категории на оставшиеся дни сентября и сразу начать накапливать гигабэк. Расчет начнется с даты выбора. Начисление гигабэка происходит до 15-го числа каждого месяца за предыдущий период. Полученные гигабайты абонент может использовать для интернета, обменивать, делиться с другими абонентами или продавать на «Маркете T2». Максимальный объем гигабэка — 50 Гб в месяц.

Сервис доступен абонентам отрытых тарифных планов «Хватит!», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор», «Везде онлайн», Black и Premium. Подробности — на gigaback.t2.ru.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Гигабэк — это не просто очередная опция или бонус. Мы вводим на рынке новое понятие и сразу превращаем его в имя нарицательное: как когда-то „кешбэк“, мы создаем „гигабэк“. Мы предлагаем иной взгляд на лояльность, превращая цифровую активность абонента в дополнительную пользу. И делаем это персонально: каждый сам выбирает, где ему выгоднее получать трафик обратно. Это не просто адаптация текущих тарифов, а переосмысление самой логики клиентской лояльности. Гигабэк превращает потребление в настоящий ресурс».

Источник фото: Shutterstock/FabrikaSimf
