West HoReCa Forum совершит революцию в индустрии гостеприимства

13-14 ноября на «Ростех Арене» пройдет масштабное мероприятие — West HoReCa Forum 8. Здесь соберутся более 3 000 человек — посетители и участники форума из индустрии гостеприимства: представители сферы HoReCa, застройщики, инвесторы, дизайн-студии, специалисты по благоустройству, агентства недвижимости, представители объектов культурного наследия, учебные заведения и многие другие. Всех гостей ждут топовые федеральные спикеры, дегустация локальной продукции, масштабная выставка поставщиков и производителей товаров и услуг для сферы HoReCa, образовательные секции и многое другое. Но обо всем по порядку.

Билеты на сайте West HoReCa Forum 8!

Выберите любую из 15 секций деловой программы: «Сезон 2025 итоги», «Маркетинг и диджитал», «Финансовое управление и инвестиции» «Отели», «Рестораны», «IT-решения» и примите участие в стратегической сессии «Объекты культурного наследия»!

Также для вас 50 спикеров федерального и регионального масштаба с наиболее актуальными темами: от инновационных технологий автоматизации отельного бизнеса до правовых аспектов реставрации объектов культурного наследия, от стратегий эффективного управления в сфере HoReCa до «Бережливого производства» в ресторанах.

На другом этаже масштабная выставка поставщиков и производителей товаров и услуг для сферы HoReCa: местные фермеры и локальная продукция, а также продукция региональных и федеральных компаний.

Если вы представитель сферы HoReCa, застройщик, дизайнер, специалист по благоустройству, агент по недвижимости, на West HoReCa Forum 8, вы сможете найти потенциальных клиентов, партнеров и инвесторов, а также разработать стратегию развития собственного бизнеса на ближайшие 5 лет и подчеркнуть передовой мировой опыт от профессиональных экспертов.

Потенциальные клиенты участников форума смогут заключить выгодные сделки, приобрести новые знания, насладиться приятным общением и вкусной фермерской продукцией, зарядиться позитивными эмоциями и хорошим настроением. Проведите этой день на максимуме!

4 000 квадратных метров, 3000 человек, 3 этажа и 2 дня — масштаб мероприятия впечатляет не только своим размахом, но и своей историей. Самый первый West HoReCa Forum прошёл еще в 2018 году. Форум, прошедший в прошлом году, произвел настоящий фурор в сфере HoReCa, а форум в этом году может совершить революцию!

Билеты на сайте West HoReCa Forum 8!

Ольга Тесленко

Ольга Тесленко — организатор и директор West Horeca Forum, генеральный директор «Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области»:

«Уважаемые коллеги, это уже 8-й ежегодный West HoReCa Forum. Мы развиваемся и не стоим на месте! В этом году мы проводим самый масштабный форум в индустрии гостеприимства. Я приглашаю каждого из Вас! Построим гостеприимство вместе!»

Форум организован Проектным офисом Ольги Тесленко совместно с «Ассоциацией индустрии гостеприимства Калининградской области» — ведущей региональной структурой, представляющей интересы туристических компаний, гостиниц, ресторанов и иных игроков рынка туризма, работающих над укреплением имиджа региона и повышением интереса к нашему уникальному Янтарному краю.