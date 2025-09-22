С «Билайном» своего мобильного оператора можно создать через онлайн селф-сервис

«Билайн» (ПАО «ВымпелКом») делает запуск своего брендированного виртуального мобильного оператора ещё проще. Компания представляет новый инструмент в рамках развития формата Smart MVNO —платформа селф-сервиса для компаний, желающих запустить собственную мобильную связь на базе инфраструктуры «Билайна». Решение ориентировано на бизнесы и сообщества с лояльной аудиторией и позволяет им без капитальных вложений интегрировать телеком-продукт в свою систему взаимоотношений с клиентами.

Компании-партнёры получают доступ к готовому пакету услуг: брендированным сим-картам и eSIM, фирменному названию оператора, отображаемому в интерфейсе устройства, и личному кабинету клиента. Все процессы — от технической настройки до обслуживания пользователей по вопросам связи — находятся на стороне «Билайна», в то время как партнёр фокусируется на маркетинге, подключении клиентов и выстраивании коммуникаций с ними.


Сценарии применения могут быть самыми разными — от включения мобильной связи в программу лояльности до интеграции с другими услугами. Например, спортивный клуб может предложить связь как часть абонемента, а бренд или блогер — использовать мобильный продукт для построения регулярного взаимодействия со своей аудиторией. Для «Билайна» запуск селф-сервиса открывает дополнительный канал продаж и создаёт основу для win-win партнёрства c дополнительными доходами сторон. 

Новый сервис работает в рамках формата Smart MVNO и позволяет запускать собственный бренд связи практически моментально с возможностью бесшовного перехода на другие модели MVNO в будущем, если это потребуется партнеру.

«Мы делаем рынок виртуальных операторов максимально доступным и технологически зрелым. Новый селф-сервис даёт бизнесу предельно простой способ запустить собственную связь — быстро, без инфраструктурных затрат и с возможностью гибкого масштабирования в будущем. Мы уверены, что у передового формата Smart MVNO большой потенциал как в массовом сегменте, так и в нишевых направлениях», — отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636
Фото Freepik

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
