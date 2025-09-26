Специалисты федерального уровня принимают пациентов в «Клинике Эксперт»

Регулярная забота о здоровье требует не только внимания к себе, но и экспертного уровня медицины. Чтобы сделать качественную диагностику и лечение более доступными, мы продолжаем приглашать в Калининград врачей федерального уровня.
В октябре вас ждут консультации следующих специалистов:
3, 16 и 28 октября — Нагорный Валерий Николаевич. Невролог, нейрохирург, стаж 17 лет
- Лечение болей в спине и суставах
- Медикаментозные блокады
- Миозит и хронические боли
- Лечение боли в день обращения при наличии показаний
10 и 11 октября — Бикмуллин Вадим Наильевич. Нейрохирург, кандидат медицинских наук, стаж 32 года
- Лечение межпозвоночных грыж
- Операции при опухолях спинного мозга
- Лечебные блокады, радиочастотная денервация позвоночника
- Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»
19 октября — Щербаковa Юлия Владимировна. Гинеколог, хирург, стаж 26 лет
- Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников
- Опущение органов малого таза
- Лечение недержания мочи
- Воспалительные заболевания женской репродуктивной системы (кольпит, цервицит, вульвит)
26 октября — Приймачёв Кирилл Владимирович. Гинеколог, хирург, стаж 8 лет
- Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»
- Лечение недержания мочи и опущения органов малого таза
- Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников
- Современные методики малоинвазивных гинекологических операций
30 октября — Лоздовский Андрей Андреевич. Травматолог-ортопед, стаж 14 лет
- Хирургия стопы и суставов
- Лечение последствий травм
- Реабилитация после спортивных повреждений
- Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»
30 октября — Калашниковa Мария Романовна. Кистевой хирург, травматолог-ортопед, стаж 6 лет
- Узкая специализация на патологиях кисти и запястья
- Современные методы реконструктивно-пластической хирургии
- Внимание к эстетике при операциях на верхних конечностях
- Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия».
Преимущества консультаций:
— Возможность получить второе мнение от специалистов федерального уровня
— Доступ к современным методам диагностики и лечения
— Организация лечения в ведущих клиниках страны по ОМС
— Экономия времени и средств на поездках в другие города
Консультации особенно актуальны для пациентов, нуждающихся в уточнении диагноза, при хронических болевых синдромах, а также для тех, кто рассматривает возможность хирургического лечения.
Как подготовиться к приему?
— Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки)
— Запишите вопросы, которые хотите задать врачу
— Запишитесь заранее — количество мест ограничено
Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА