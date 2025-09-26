Специалисты федерального уровня принимают пациентов в «Клинике Эксперт»

Регулярная забота о здоровье требует не только внимания к себе, но и экспертного уровня медицины. Чтобы сделать качественную диагностику и лечение более доступными, мы продолжаем приглашать в Калининград врачей федерального уровня.

В октябре вас ждут консультации следующих специалистов:

3, 16 и 28 октября — Нагорный Валерий Николаевич. Невролог, нейрохирург, стаж 17 лет

Лечение болей в спине и суставах

Медикаментозные блокады

Миозит и хронические боли

Лечение боли в день обращения при наличии показаний

10 и 11 октября — Бикмуллин Вадим Наильевич. Нейрохирург, кандидат медицинских наук, стаж 32 года

Лечение межпозвоночных грыж

Операции при опухолях спинного мозга

Лечебные блокады, радиочастотная денервация позвоночника

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

19 октября — Щербаковa Юлия Владимировна. Гинеколог, хирург, стаж 26 лет

Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников

Опущение органов малого таза

Лечение недержания мочи

Воспалительные заболевания женской репродуктивной системы (кольпит, цервицит, вульвит)

26 октября — Приймачёв Кирилл Владимирович. Гинеколог, хирург, стаж 8 лет

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

Лечение недержания мочи и опущения органов малого таза

Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников

Современные методики малоинвазивных гинекологических операций

30 октября — Лоздовский Андрей Андреевич. Травматолог-ортопед, стаж 14 лет

Хирургия стопы и суставов

Лечение последствий травм

Реабилитация после спортивных повреждений

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

30 октября — Калашниковa Мария Романовна. Кистевой хирург, травматолог-ортопед, стаж 6 лет

Узкая специализация на патологиях кисти и запястья

Современные методы реконструктивно-пластической хирургии

Внимание к эстетике при операциях на верхних конечностях

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия».

Преимущества консультаций:

— Возможность получить второе мнение от специалистов федерального уровня

— Доступ к современным методам диагностики и лечения

— Организация лечения в ведущих клиниках страны по ОМС

— Экономия времени и средств на поездках в другие города

Консультации особенно актуальны для пациентов, нуждающихся в уточнении диагноза, при хронических болевых синдромах, а также для тех, кто рассматривает возможность хирургического лечения.

Как подготовиться к приему?

— Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки)

— Запишите вопросы, которые хотите задать врачу

— Запишитесь заранее — количество мест ограничено

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники,

— в группе ВКонтакте,

— в Телеграм-канале.



Калининград, ул. Букетная, 2





