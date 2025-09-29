«АлюТерра» от «Пластикат-Сервис»: наступает новая эра в остеклении

Алюминий, который называют «металлом будущего», преобразил современное строительство. Его лёгкость, прочность и эстетичность делают этот материал отличным решением для любых объектов, интерьеров и экстерьеров. Экологичный и универсальный металл меняет облик городов, позволяя создавать впечатляющие архитектурные решения. Алюминиевые окна отлично справляются с агрессивной внешней средой: они не боятся коррозии, ультрафиолета, перепадов температур и ветровых нагрузок. Прочные профили дают возможность проектировать масштабные конструкции с тяжёлыми стеклопакетами, что особенно важно для высотных зданий.

И чтобы еще сильнее подчеркнуть все преимущества изделий из алюминия, «Пластикат-Сервис» объединил их под одним брендом — «АлюТерра» ! За 27 лет своей работы завод «Пластикат-Сервис» не просто изготовил более 1 000 000 окон и дверей, а принёс во многие дома и квартиры настоящее счастье: тепло, безопасность, тишину и комфортный микроклимат! И сегодня благодаря глобальным трендам в сфере остекления, огромному опыту «Пластикат-Сервис» и технологическим возможностям бренда «АлюТерра» начинается новая эра в сфере остекления! Обновленное производство с современным оборудованием обеспечивает возможность изготавливать сложные нестандартные конструкции, поэтому при проектировании объекта вы можете не ограничиваться типовыми формами и размерами оконных конструкций. Вот лишь несколько надёжных и технологический решения для вашего дома от бренда «АлюТерра».

«АлюТерра Комфорт+» и «АлюТерра Классик» — окна и двери из теплого алюминия (так называется алюминиевый профиль с терморазрывом). Они предназначены для квартир, домов и офисов и обладают хорошей теплоизоляцией за счёт увеличенной толщины профиля (до 80 мм).

«АлюТерра Портале» — теплые раздвижные двери из алюминия. Их главное преимущество заключается в том, что для открывания не требуется дополнительное пространство. Это делает их идеальным решением для помещений с ограниченной площадью. Двери подходят для остекления проёмов больших размеров, что позволяет создавать панорамные конструкции. Помимо этого, такие конструкции обеспечивают герметичность и шумоизоляцию. Вес одной створки может достигать 440 кг, но при этом створки открываются и закрываются легко и плавно.

«АлюТерра Фолд» — алюминиевые системы-гармошки, которые хорошо подходят для остекления веранд, бассейнов и мест общественного питания. При необходимости все створки легко сдвигаются вбок — целиком или по частям — и полностью открывают проём. Это обеспечивает максимальный доступ к пространству и улучшает вентиляцию. Система позволяет регулировать уровень естественного освещения и подходит для проёмов шириной до 17 метров.

«АлюТерра Фасад» и «АлюТерра Дизайн» — фасадное остекление и интерьерные перегородки. Такое решение используется для создания второго света, при остеклении зимних садов, офисных зданий и торговых центров. В фасадное остекление можно интегрировать окна, входные двери и раздвижные конструкции, а с помощью представленных перегородок можно реализовать самые смелые дизайнерские решения. Например, создать многоуровневые пространства или зонировать большие площади без потери естественного освещения.

«АлюТерра Лайт» и «АлюТерра Слайд» — окна, двери и раздвижные системы из холодного алюминия. Предназначены для остекления неотапливаемых помещений, таких как веранды, террасы и складские помещения, а также их можно устанавливать внутри помещений. Лёгкая конструкция обеспечивает простоту монтажа, а алюминиевый профиль устойчив к коррозии и механическим повреждениям.

Дизайнеры, архитекторы и дилеры по достоинству оценили преимущества всей линейки продукции «АлюТерра», среди которых: защита от промерзаний, отсутствие конденсата на внутренней части конструкций, поддержка комфортной температуры и микроклимата в помещении, а также экономия на отоплении и кондиционировании. С новым брендом алюминиевых окон и дверей сегодня работают и ведущие производители профиля и фурнитуры.

Благодаря технологической производственной линии, огромному опыту специалистов в сфере остекления «АлюТерра» производит продукцию в сфере остекления для совершенно разных сегментов: от эконома до премиума. Окна, двери, раздвижные системы из алюминия «АлюТерра» могут удовлетворить потребности любого ценового сегмента, но при этом качество продукции остаётся достойным уважения. Все конструкции соответствуют новому ГОСТу 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия». Частная застройка, многоквартирные дома, уникальные дизайн-проекты — любая задача будет выполнена на высоком уровне, а в основе предложенного решения будет лежать практичность, прочность и долговечность.

«Алютерра» — это новая эра в остеклении жилого и коммерческого пространства!

